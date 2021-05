Vecinas del barrio Matadero de la ciudad de Esquel, decidieron hacer público un reclamo que lleva ya más de dos años.

Se trata de la solicitud al área de Espacios Verdes para que retiren un árbol de gran porte, cuyas raíces están levantando el piso de una vivienda y afectando instalaciones de gas cercanas.

La situación se registra en calle Costanera al 339, entra calles Molinari y Antártida Argentina.

Desde el lugar, detallan que el reclamo lo vienen realizando hace mucho tiempo y no han tenido una solución o respuesta certera. Una de las personas afectadas, padece problemas de salud y asegura que "no puede pasar malos momentos"; por ende, la situación no le genera tranquilidad, debido al peligro existente.