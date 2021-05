No es la primera vez que se registran manifestaciones frente al edificio donde vive el Vicegobernador Ricardo Sastre en Puerto Madryn. En esta oportunidad y luego del rechazo legislativo a la Iniciativa Popular contra la minería, las manifestaciones en la zona del Valle incluyeron el corte de la Ruta 3 durante casi tres días y manifestaciones en varias localidades este domingo a la tarde. Paralelamente, un grupo de vecinos madrynenses que se oponen a la minería,

concurrieron una vez más hacia las afueras de la vivienda del Presidente de la Legislatura e insultaron a su familia y golpearon un vehículo en el que se trasladaba Sastre junto a su hermano, el intendente Gustavo Sastre, según indicó el Vicegobernador.



“Esta es una metodología que han adoptado algunos sectores avasallando los derechos de los otros. Agreden, insultan y luego se convierten en víctimas…Escupieron mi camioneta, insultaron, luego fueron a mi casa e insultaron a los miembros de mi familia. Con Gustavo (hermano, Intendente) íbamos a salir, nos subimos a una camioneta, la rodearon y la agredieron a golpes. Si no piensan como ellos, agreden, insultan, cortan la ruta”, explicó el Vicegobernador sobre lo ocurrido el lunes a la noche.



“Lo que más molesta es la clase dirigente que los apaña. Me parece que alguien tiene que actuar; uno no se puede quedar callado con lo que sucedió anoche. Es insostenible la situación. No puede ser que se asome mi hijo y lo insulten. Yo no le tengo miedo a nadie; hablé con el fiscal anoche. No hay que callar, pero sí hay límites cuando se meten con la familia”, agregó Sastre.



“Acá no se votó a favor de la megaminería sino en contra de un proyecto que afectaba el trabajo de las industrias del petróleo, el pórfido, el aluminio. No podemos poner en riesgo todas las actividades. Es una actitud irresponsable la actitud de los dirigentes que no acompañaron el rechazo al proyecto por temor. No se aprobó la minería”, sostuvo el madrynense en diálogo con FM Tiempo.