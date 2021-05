Desde la Secretaría de la Escuela 7.706 de Piedra Parada confirmaron que no pudieron dar inicio al Ciclo Lectivo, hace dos meses, por falta de combustible para poder contar con suministro eléctrico y de agua potable.

La secretaria del establecimiento, Nancy Amado, indicó: “Nos sentimos muy solos ante la falta de respuestas por los problemas de infraestructura”.

“No tenemos luz de red, tenemos un motor generador que es el que nos da luz, agua y comunicación, el problema de que no pueda iniciar es que no tengamos no solo electricidad sino ni una gota de agua en el tanque”, señaló Amado.

Asimismo, la secretaria afirmó que: “Estamos muy lejos de todo, a 160 kilómetros de Esquel que es donde hacemos totas las compras, y tener que trasladarnos hasta allá es costoso, pero más allá de eso, le ponemos ‘garra’ igual, los docentes han ido a trabajar la semana pasada y la anterior», concluyó.

Fuente: Chubut Hoy