"Es un trabajo amplio de conocer. Cuando Esquel adhirió a la ley del cupo laboral trans, hubo concejales que se abstuvieron", afirmó la presidenta de la UCR Diversidad, Andrea Caripán.

"Hay que implementar otros elementos, como una formación e introducción al trabajo"

En ese contexto, marcó que "no todas las mujeres trans terminaron la primaria o secundaria. Tenemos que trabajar mucho más, también lo afectivo y emocional", es un proceso que tiene que ir de a poco.

Andrea recalcó que "no es fácil sanar a una mujer trans por las heridas del maltrato, exclusión y discriminación".

A su vez, manifestó que "también hay un desarraigo, porque te vas del lugar donde naciste. Hay que trabajarlo; los lugares donde se trabaja el cupo laboral trans, debe haber una asesoría. ¿Qué mejor que una mujer trans que puede dar una mano en esto?", aseguró.

"Estamos preparadas en poder ayudar y colaborar. Yo siempre estoy dispuesta a ayudar a todo concejal o partido político que busque asesoramiento para poder implementar este tipo de leyes"

Sobre el porcentaje de chicas o chicos trans que no terminaron sus estudios, explicó que "trabajamos con el plan fines, para que puedan terminar sus estudios. A veces, hablamos de que hay una aceptación en la sociedad, de las diversidades. A la hora de mostrar, el transodio existe".

"Podemos trabajar en Chubut el cupo laboral trans"

En ese marco, Andrea remarcó que quieren que dejen de maquillar la ley. "Siento que se usa a las mujeres y varones trans sólo para la foto. A la hora de los hechos, queda un relato vacío", sostuvo.

"Nosotras antes luchábamos para poder dormir, comer y sobrevivir para que no nos maten"

También aseguró que, gracias a la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y el cupo laboral trans, "podemos pensar más allá de eso: ir a un colegio, terminar nuestros estudios e implementar otro tipo de situaciones". "Ser una ciudadana común, como cualquier otra persona", indicó.

Por último, explicó que hoy tienen mayor aceptación, pero no se ve la misma cuando las personas trans ocupan puestos de trabajo y espacios, ya que afirma que la sociedad " vuelve a mostrar su intolerancia". "La gente se tiene que acostumbrar, no quedarse en el relato "yo acepto y no discrimino", porque cuando se ocupan puestos, la intolerancia explota", cerró.