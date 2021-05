Prorrogaron la emergencia sanitaria por 180 días más en Chubut

Con 25 votos a favor de 6 bloques, y sólo el voto negativo de dos diputados de la UCR, la Legislatura volvió a prorrogar en la sesión desarrollada este martes, por el plazo de 180 días, la Ley que declara la Emergencia Sanitaria en Chubut para afrontar la pandemia de Covid, luego de un breve debate e intercambio de opiniones.

En el mismo, la diputada radical Andrea Aguilera señaló que una ley de este tipo “debe ser por un tiempo específico en los que se deben fijar lineamientos, pero en este caso no se han expuesto argumentos, no sabemos sobre disponibilidad de insumos, de equipamiento, en cuánto se ha incrementado, y en cambio escuchamos la queja constante del personal que les falta hasta lo más básico”.

Recalcó que “si bien sabemos que hay que ponderar esta situación, es cierto que la emergencia está hace un año y el sistema debería haberse fortalecido”, a lo que añadió “todo está en emergencia en Chubut”. También sostuvo que “el tratamiento en comisión no ha sido el necesario, para que el ministro Puratich fundamente y amplíe cuales son las causas que motivan esta nueva declaración y por qué debe continuar”.

“Como no tenemos claro para qué, y como los tiempos de emergencia deben ser para corregir y no para persistir en el tiempo, decidimos no acompañar”