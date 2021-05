“Como yo nadie te ha amado” es una versión en español del tema This Ain't a Love Song incluida -como bonus track o pista adicional para Latinoamérica- en el sexto álbum These Days de 1995 de la banda de rock estadounidense Bon Jovi.

Fue compuesta por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child, los cuales también se encargaron de escribir la letra en español. El tema no es una traducción de la original, ambas solo comparten la música. La versión en inglés habla de un amor perdido, el cual no se recupera jamás, y la canción en español es sobre una reflexión de amor.

Como yo nadie te ha amado se ubicó en la preferencia del público en varios países. Fue la segunda ocasión en que la banda realizaba una versión en español de uno de sus temas; anteriormente lo había hecho con Cama de Rosas (Bed of roses) en 1993.

Bon Jovi es una banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por su líder y vocalista Jon Bon Jovi. El grupo originalmente iba a llamarse Johnny Electric, hasta que un amigo les sugirió que usaran el apellido de uno de sus integrantes (Jon Bon Jovi).

Se considera una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos; ha vendido más de 130 millones de discos y también ha ofrecido más de 2800 conciertos en cincuenta países. Además, es un icono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.



Letra de “Como yo nadie te he amado”

Yo no vi las flores marchitar

Ni ese frio en tus ojos al mirar

No, no vi la realidad

Me ibas a dejar

Dicen que la vida baby, no es como la ves

Para aprender hay que caer

Para ganar hay que perder

lo di todo por ti

Llore y llore y jure que no iba a perderte

Trate y trate de negar este amor tantas veces



Si mis lágrimas fueron en vano

Si al final yo te amé demasiado

Como yo, como yo nadie te ha amado



Cada hora una eternidad,

Cada amanecer un comenzar,

Ilusiones nada más

que fácil fue soñar

tantas noches de intimidad

Parecían no acabar

Nos dejamos desafiar

Y hoy nada es igual

Sé que en verdad el amor al final

Siempre duele

No lo pude salvar y hoy

Voy a pagarlo con creces, baby

Si mis lágrimas fueron en vano

Si al final yo te amé demasiado

Como yo, como yo nadie te ha amado

Esta vez la pasión ha ganado

Y por eso sigo esperando

Como yo, como yo nadie te ha amado

Llore y llore y jure que no iba a perderte

Trate y trate de negar este amor tantas veces

Si mis lágrimas fueron en vano

Si al final yo te amé demasiado

Como yo, como yo nadie te ha amado

Esta vez la pasión ha ganado

Y por eso sigo esperando

Como yo, como yo, nadie te ha amado

Como yo, como yo, nadie te ha amado

Como yo, como yo, nadie te ha amado