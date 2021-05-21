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Viernes 21 de Mayo de 2021
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21 de Mayo de 2021
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Por Redacción Red43

Hoy tratarán el Registro Municipal de Comedores en Esquel

En una nueva sesión del Concejo Deliberante de Esquel, se tratará el Proyecto de Asistencia Alimentaria a comedores de la ciudad. 
Por Redacción Red43

El objetivo es crear un Registro Municipal de Comedores, que tengan las habilitaciones correspondientes en términos de espacios y seguridad en el marco del Covid-19.

 

La edil, Karina Otero, expresó: “Se trata de un registro municipal de comedores y merenderos dentro del ejido municipal de Esquel. Hay que inscribirte, cumplir con ciertos requisitos. Es para voluntarios que tengan algún lugar u organizaciones sin fines de lucro”.

 

El proyecto obtuvo el despacho positivo hace una semana y será tratado hoy.

 

 

Además, éste será el orden del día:  

 

ORDEN DEL DIA

I. APROBACION ACTA Nº 06/21
II. HORA DE PREFERENCIA
A - COMUNICACIONES OFICIALES
1. EXPTE. N° 43/21- PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOBRE COMBUSTIBLES LIQUIDOS- CONCEJO DELIBERANTE DE EL CHALTEN- A CONCEJO EN COMISION
2. EXPTE. N° 268/20- SOLICITA ORDENANZA N° 29/2021- ENARGAS- A DISPOSICION SECRETARIA 
3. EXPTE. N° 78/93- PROYECTO FONDOS MUNICIPALES PARA SOSTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS- SR. MILTON REYES/ CLUBES- A COMISIÓN DE HACIENDA 
B - COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO
4. EXPTE. S/N°- RESPUESTA A INFORME SOBRE VENDEDORES AMBULANTES- A COMISION DEHACIENDA
5. EXPTE. S/N°- INVITACION ACTO OFICIAL 211° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO- A DISPOSICION SECRETARIA
6. EXPTE. N° 97/12- RESPUESTA A MEMO N° 63/21 STANDS ARTESANOS PLAZA DEL CIELO- A COMISION DE AMBIENTE
7. EXPTE. N° 240/00- INFORME MENSUAL TERMINAL DE OMNIBUS MES DE ABRIL 2021- A DISPOSICION SECRETARIA
8. EXPTE. N° 86/02- INVITA A REUNION POR ZOOM-CONSEJO DE DISCAPACIDAD A DISPOSICION SECRETARIA
C –PROYECTOS
9. 3. EXPTE. N° 118/20- ORDENANZA PARA IMPLEMENTACIÓN SERVICIO DE MEDIADOR LSA- CONCEJALES SAUNDERS/ ALONSO- A COMISIÓN DE LEGALES
10. EXPTE.Nº 139/13- PROYECTO DE ORDENANZA PARIDAD DE GENERO JUNTAS VECINALES- BLOQUE FVE- A COMISION DE LEGALES 
11. EXPTE.S/N°.- PEDIDO DE INFORME BAÑOS PLAZA SAN MARTIN- BLOQUE FVE- A COMISION DE LEGALES 
D –DESPACHOS
12. EXPTE. Nº 131/10- DESIGNACION REPRESENTANTES PARA EL CONSEJO COMUNITARIO DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y NATURAL- PRESIDENCIA- DECRETO
13. EXPTE. N° 285/20- DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA Y PAGO OBLIGATORIO OBRA DE PAVIMENTACION DEL PJE. PACHECO E/ AV. ALVEAR Y SAENZ PEÑA- VECINOS- 16° SESION ORDINARIA (17/12/2020)- ORDENANZA
14. EXPTE. N° 112/20- FRACCIONAMIENTO DE PARCELA- VECINOS AQUINO-BARCELONA Y VALLE- LABOR LEG. 05/21 (05/05/2021)- ORDENANZA 
15. EXPTE. N° 302/16- PRORROGA DEL PLAZO ORDENANZA N° 223/16- SECRETARIA DE BOSQUES DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT- 4° SESION ORDINARIA (07/05/2021)-ORDENANZA
16. EXPTE. N° 100/20- PRORROGA LICENCIA POR ENFERMEDAD AGENTE MUNICIPAL NATIVIDAD MUÑOZ- LABOR LEG. N° 05/21 (05/05/21)- ORDENANZA 
17. EXPTE. Nº 303/19- PROTOCOLO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA-  BLOQUE FVE- BLOQUE CAMBIEMOS  Y D.E.- 14º ORDINARIA 14/11/19) ORDENANZA
18. EXPTE. N° 193/19- SENTIDO DE CIRCULACION DIAGONALES CASTELLANI Y SAVIO- VECINOS B° DON BOSCO- 7° SESION ORDINARIA (06/06/2019)- ORDENANZA 
19. EXPTE. N° 375/18- MODIFICACION ORDENANZA N° 241/20 ART. 57 INC. G PUNTO 3- TASAS ADMINISTRATIVAS- BLOQUE CHUBUT SOMOS TODOS- 13° SESION ORDINARIA (31/10/2019)- ORDENANZA 
20. EXPTE. N° 17/21- REFINANCIACION PLAN MICROCREDITO- SRA. ROSA RAILAF- LABOR LEG N° 02/21 (10/03/2021)- ORDENANZA
21. EXPTE. N° 193/20- AUTORIZACION INSTALACION ANTENA- SRA. ARZAGUET- SR. MARINO- 7° SESION ORDINARIA (06/06/2019)-ORDENANZA 
22. EXPTE. N° 75/21- RATIFICACION CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL Y LA ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL REFERIDO A LA PROVISION DE PIEDRA BOCHA- D.E- LABOR LEG N° 06/21 (17/05/2021)- ORDENANZA
23. EXPTE. N°76/21- RATIFICACION CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUEL Y LA ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL REFERIDO A LA PROVISION DE ADOQUINES- D.E- LABOR LEG N° 06/21 (17/05/2021)- ORDENANZA
24. EXPTE. 74/21- RATIFICACION CONVENIO DE USO DE ESPACIO PUBLICO-SRES. NAHUELPAN Y HERRERA  D.E- L.L N° 06/21 (17/05/2021)-ORDENANZA
25. EXPTE. N° 24/21- AMPLIACION DE LICENCIA- AGENTE MUNICIPAL FABIAN NAHUELPAN- LABOR LEG N° 06/21 (17/05/2021)- ORDENANZA
26. EXPTE. N° 77/21- REFINANCIACION PLAN MICROCREDITO- SR. NICANOR PAINEQUEO- LABOR LEG N° 06/21 (17/05/2021)- ORDENANZA
27. EXPTE. N° 231/19- ADJUDICACION CONCESION DEL TALLER DE REVISION TECNICA VEHICULAREN ESQUEL- D.E - LABOR LEG N° 06/21 (17/05/2021)- ORDENANZA 
28. EXPTE. N° 185/19- CONDONACION DEUDA DE IMPUESTO INMOBILIARIO- SRA. MARIA CASTRO- 7° SESION ORDINARIA (06/06/2019)- ORDENANZA
29. EXPTE. N° 241/20- PLAN ESPECIAL DE PAGOS- SRA. GLADYS BAHAMONDE OYARZUN- LABOR LEG N° 02/21 (10/03/2021)- ORDENANZA
E - ASUNTOS PARTICULARES
30. EXPTE. N° 78/21- DEUDA DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS- SRA. AMANDA MARCHAN- A COMISION DE HACIENDA
31. EXPTE.N°79/21- APERTURA CALLE ROGGERO ENTRE PERON Y BROWN- SR. CARLOS AGÜERO- A COMISION DE OBRAS PUBLICAS
32. EXPTE. N° 80/21- SITUACIÓN CONDICIONES DE SEGURIDAD- EMPLEADAS HCD- A PRESIDENCIA
33. EXPTE. N° 44/12- GASTOS DE SERVICIO- TAXISTAS- A COMISIÓN DE TRANSPORTE
34. EXPTE. N° 81/21- EXENCION PAGO DE IMPUESTOS- SR. SBIL JOSE ALEJANDRO- A COMISION DE HACIENDA
35. EXPTE. N° 109/20- SOLICITA REUNION PARA TRATAR PEDIDO RED DE GAS RUTA N° 259- SRA. DEBORA VILLALOBO Y VECINOS- A COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
36. EXPTE Nº 82/21. DEUDA POR MICROCREDITO. SRA. MONICA GRACIELA MONTEROS- A COMISION DE HACIENDA
F –VARIOS

 

 

 

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