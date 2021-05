Semana epidemiológica 20 en Chubut, vemos en esta semana como drásticamente subió la cantidad de casos diagnosticados. La velocidad de ascenso de la curva es muy rápida con aumento de internaciones tanto en UTI como en clínica médica, lo que implica mayor estrés del sistema de las internaciones donde ya se tuvieron que ocupar parte de las camas adicionales instaladas durante la primer ola en el hospital. La situación es crítica y preocupante. Con respecto al Área Programática Esquel con respecto a la cantidad de casos continúa en un alto nivel y con un sistema sanitario con un altísimo nivel de ocupación y muy prolongado en el tiempo. Teniendo picos de contagios en distintas localidades que conforman esta área. Seguimos adelante con la triada necesaria para enfrentar esta pandemia pero se necesita que todos y todas lo entendamos y nos sumemos en esfuerzo para frenar y contener este momento.

#Vacunación: a pesar de criticas a un sistema y a trabajadores y trabajadoras que día a día ponen todo para vacunar a la mayor cantidad de personas se sigue avanzando a buen ritmo ya aplicándose al día de hoy 144.993 vacunas según el monitor nacional donde volvemos a aclarar no impactaron aún la totalidad de vacunas aplicadas teniendo una diferencia entre aplicadas/impactadas de alrededor de 11.000 dosis y estamos trabajando para regularizarlo. También es importante aclarar que alrededor de 14000 dosis fueron recibidas entre miércoles y jueves. Aclaramos estas cosas para transmitir tranquilidad a la población ya que hay personajes que quieren generar más ansiedad y descontento del que ya tienen por la propia pandemia.

#DetectAr: sigue funcionando y se sigue aumentando la capacidad de testeo día a día, para poder mantener y aumentar esta estrategia debemos seguir pidiendo la colaboración de voluntarios que se sumen al personal de salud y así seguir avanzando y generando más capacidad para lograr el objetivo que es la rápida detección y aislamiento de casos positivos para cortar cadenas de contagio.

#CuidadosIndividuales: la gran herramienta que tenemos todos y todas a nuestro alcance y que no debemos olvidar y que debemos fortalecer día a día, no te olvides

#DistanciamientoFísico

#UsaTapaBocaNariz

#LavateLasManos

#VentilaLosAmbientes

#NoCompartasMates

#NoCompartasBotellas

#NoCompartasVasos

#NoCompartasPitadas

Y otra de las medidas fundamentales a cumplir son las que se llevan adelante mediante los Decretos, que volvemos a recordar son leyes que no se deben "interpretar" se deben CUMPLIR, gran ansiedad porque salga un decreto que luego todos y todas se encargan de "interpretar", lo único que se debe hacer es cumplir. Hay dos decretos vigentes y deben ser cumplidos, vuelvo a repetir tenemos que ser más maduros en todo sentido, social, cultural y político para lograr mejores objetivos. Las cosas que se suspenden, se suspenden, no se le busca la vuelta para incumplirlas.

Si entendemos eso todo va a ser más fácil y fluido. Ninguna resolución o disposición de ningún nivel esta por sobre un Decreto, por lo tanto cumplamos lo estipulado y seguramente nos va a ir mejor. Si se puede se puede y si no no se puede y no discutamos ni interpretemos más.

El semáforo epidemiológico va a tener la misma dinámica de la enfermedad por lo tanto es dable aclarar que quienes estén hoy en verde mañana podrán estar en amarillo, quienes están en amarillo podrán mañana estar en rojo y así sucesivamente por eso es que en el mismo decreto se recomienda a departamentos en amarillo (riesgo moderado) a sumarse a las medidas de cuidado para evitar llegar al alto riesgo, siendo responsabilidad de cada municipio la toma de la decisión tal cual lo hace el decreto nacional con los gobernadores. Por lo tanto dejemos de discutir, dejemos de interpretar y trabajemos todos juntos para cuidar a nuestra comunidad a nuestros afectos. El sistema sanitario está absolutamente tensionado, los trabajadores y trabajadoras de salud agotados después de más de 15 meses de trabajo continuo sin descanso con una carga emocional y física difícil de soportar y tiene que escuchar a actores sociales y políticos quejarse por no poder comer un asado? Por no poder jugar al fútbol? Por no poder festejar un cumpleaños? Seamos empáticos y solidarios esta enfermedad afecta todos y todas no distingue sexos, edad, condición social, religiosa ni política. Si nos cuidamos entre todos es mucho, pero mucho mejor. Estamos en un momento crítico y complejo y si todos tiramos para el mismo lado saldremos mucho más rápido y con menos daño.