Desde el sector gastronómico preocupa el impacto económico de las restricciones impuestas por la segunda ola de coronavirus.

“En el sector están angustiados, no saben cómo van a pagar los sueldos y pagar los impuestos”, explicó en el titular de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la Patagonia Central, Juan Manuel Fernández.

Cabe recordar que pro 9 días rigen nuevas medidas restrictivas que obligan a los comercios gastronómicos a cerrar sus puestas desde las 19 horas con la posibilidad de realizar a partir de ese horario delivery.

“Nosotros nos veníamos preparando para este tipo de medidas, pero tampoco saldamos deudas pasadas, por lo que este cierre a partir de las 19 nos afecta con el tema de la mercadería y los empleados”, resaltó Fernández.

“No sabemos si vamos a sobrevivir estos 9 días”, dijo al tiempo que explicó que con la medida pierden el 50% de la recaudación. Teniendo en cuenta que trabajan a la mitad del local, se puede calcular que trabajan al 25%.

“Vamos a tener que volver a hablar con las empresas proveedoras de servicios, porque no lo podemos sostener”, cerró.

Respecto a este tema, el intendente Sergio Ongarato explicó que conocen la situación y que el ministro de Salud, Fabián Puratich, "no está conforme con lo que Esquel y Trevelin determinaron".

"La situación de los comerciantes es crítica, no hablamos de que ganen dinero, hablamos de que no cierren y no pierdan sus puestos de trabajo", exclamó Ongarato y fue contundente.

"Si cerramos la gastronomía, corremos el riesgo de que las personas se reúnan en los quinchos de las casas"

En ese marco, explicó que "hay toda una cuestión que es de muy dificil resolución, las fuerzas de seguridad hicieron controles y detectaron fiestas clandestinas".

Además remarcó que "la amplia mayoría de los locales gastronómicos, cumplen con todas las medidas sanitarias. Dispusimos que puedan trabajar hasta las 19 horas, y a partir de ahí con delivery". Esta situación "produjo enojos, pero sabemos cómo se encuentran. No son tres días cerrados, sino que 9 días".

"Hay muchos que no sobreviven si no tienen esos días de actividad, solventar los gastos sin ingresos , además de pagar los servicios"

