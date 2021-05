"El sector gastronómico es el más golpeado por las restricciones"

El Vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y afines de Esquel, Damián Villanueva, dialogó con Red43 para expresar la necesidad de que el sector gastronómico de la ciudad continúe trabajando, asegurando que es preciso acatar las medidas de bioseguridad pero "con los negocios abiertos".

En este sentido destacó que a nivel nacional "el 80% de la mano de obra en nuestro país se debe a las pymes y hay que tratar de cuidarlas".

El Vicepresidente de la Asociación de Comerciantes, reconoció que es necesario ser estrictos en las medidas de bioseguridad pero para que el comercio siga funcionando con normalidad, "tratando de restringir algunas cosas pero con el negocio abierto se puede enfrentar esta etapa de la pandemia".

Además apuntó contra las reuniones sociales, expresando: "Hay que llamar a la conciencia social, para no juntarse en las casas, no hacer cumpleaños, no juntarse a tomar mates, hacer el esfuerzo y ser consiente en los cuidados. Eso nos corresponde a cada uno".