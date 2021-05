El epidemiólogo Emiliano Biondo habló del plan de vacunación en Esquel, donde se ha aplicado un 40% de segundas dosis.

Biondo expresó que continúan trabajando lunes, martes y viernes en el Club Independiente donde se vacuna a la población en general y los días miércoles y jueves en el SUM de la Escuela N°76 con personal de educación.

"Hemos llegado a un 50% del personal de educación. Queremos que la presencialidad continúe, porque es el sector más golpeado. Los más chicos necesitan la escuela", indicó.

"Estamos en un 40% de segundas dosis a personas con factores de riesgo. En otras localidades estamos más demorados porque se usó otra estrategia. Estamos avanzando con grupos de mayores de 60 años con el componente 2 de la Sputnik. Avanzamos con la vacuna de sinopharm y otras dosis de Astrazeneca que es la que está próxima a llegar para completar otras segundas dosis. El avance de la vacunación es satisfactoria", contó Biondo sobre el plan de vacunación.

"El nivel de asistencia es muy bueno, por el mecanismo más artesanal. Se hace de una manera personal, con un llamado de teléfono, mail o WhatsApp. El nivel de asistencia es mayor al 90%. Están yendo aproximadamente 200 personas en promedio", agregó.

¿Qué pasa con las vacunas cuando una persona no asiste?

Biondo refirió que: "No hay sobrantes. No se desecha nada. Las dosis de las personas que faltan, se llama a otra persona en lista de espera o vuelven a la cámara de almacenamiento. No hay desechos y no hemos tirado ninguna vacuna. Somos muy cuidadosos. Llamamos a personal del listado porque buscamos no desechar. Las vacunas están congeladas y no se han desechado".