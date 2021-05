“Como familia estamos destruidos, jamás pensamos vivir un momento así. Perdí a mi hijo de una manera inexplicable. Es una pesadilla de la que no me puedo despertar”, comenzó diciendo Pérez.

Y agregó: “Lago Puelo entero lamenta mucho la pérdida de mi hijo. Estamos firmes en el pedido de justicia por lo que hicieron con mi hijo. De la forma en que lo mataron y cómo sucedieron las cosas”.

“Seguimos el día a día de cada cosa que va sucediendo esperando que llegue el día del juicio y que obtengan la condena más dura que puedan”, indicó la mamá Brian Espósito.

“Es duro pensar y contar todo lo que sucedió. Cuando pasó esto yo no estaba porque hace tres meses vivo en El Bolsón, me avisó una vecina de lo que había sucedido”, relató.

“Primero me avisaron que la casa estaba incendiada que no sabían si mi hijo estaba adentro, después me llamaron para confirmar que sí estaba y que lo habían trasladado al hosital con el 85% del cuerpo quemado”, agregó Pérez.

Asimismo explicó que: “El parte médico del 19 al mediodía fue que estaba muy comprometido. No me daban esperanzas porque antes de ser prendido fuego lo golpearon brutalmente. Tenía muchos órganos comprometidos.

“Lo que hicieron fue terrible. Mi hijo no tuvo fuerzas, el corazón no le dio para aguantar tanto”, aseveró.

“No fue un ajuste de cuentas”

Respecto a la posibilidad de que sea un ajuste de cuentas, la mamá de Brian Espósito manifestó: “Mi hijo conocía a esos chicos, con uno de ellos iban al gimnasio juntos. El nunca me comentó que tuviera algún conflicto con eso. Todos conocemos a esos chicos”.

“A mi hijo lo acusaban de haber prendido fuego una casa, pero después salió a la luz de que él no había sido”, agregó.

Y detalló: “No fue ningún ajuste de cuentas porque mi hijo habló con Santiago esa tarde, le dijo que él no tenía nada que ver y Santiago le respondió que no se haga problema, que sabían que él no estaba involucrado y ya sabían quién había sido”.

“Mi hijo se quedó tranquilo porque no tenían ningún otro conflicto. Al parecer le hicieron una cama porque él se confió y se quedó tranquilo”, afirmó Pérez.

“El último mensaje que mandó se lo envió a mi hija y le puso: Decile a la mami que me acusan de prender fuego una casa”, expresó.

“El se acostó a dormir tranquilo y pasó lo que pasó, lo patotearon y lo prendieron fuego”, afirmó.

“Esperamos la pena máxima”

Pérez relató que su hijo, tenía un bebé de cinco meses, “”se llama Santino. Tenía muchos proyectos con su hijo, con su vida, había conseguido un buen trabajo. A él lo conocía todo Lago Puelo, jamás tuvo problemas con nadie.

“No entiendo como alguien puede hacer algo tan aberrante, tan feo. Uo se imagina que esas cosas pasan en Buenos Aires, pero jamás acá y mucho menos a mi hijo. Como familia estamos destrozados”, aseveró la mamá.

“Esperamos la pena máxima porque esa gente no se merece estar en la calle ni caminar en ningún lado porque son personas muy peligrosas. Son capaces de hacer cualquier cosa sin el mínimo remordimiento”, agregó Pérez.

“Se que, aunque tengan la máxima condena, a mi hijo no me lo van a devolver jamás. Y eso es un premio para los asesinos que pueden seguir viendo a sus familias, que siguen vivos”, manifestó.

Por último Pérez indicó que: “Necesitamos que la gente nos acompañe para que esto no vuelva a suceder nunca mas con el hijo de nadie”.