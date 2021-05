Hoy se celebra el Día Internacional de la Partera, como todos los años el 5 de mayo para destacar la importante función que las "matronas" desempeñan en la salud de las madres, los niños y sus familias.

Como profesionales se las conoce bajo el nombre de obstétricas, son las encargadas de ayudar, acompañar, aconsejar y cuidar a las mujeres durante su embarazo y parto. Sin embargo son mucho más que trabajadoras, son una mano amiga y consejera sabia en un momento muy importante en la vida de cada familia.

Para ello hablamos con Débora Clavé, quien se desempeña cumpliendo su función en el Hospital Zonal de Esquel.

¿En qué año empezaste a trabajar?

Soy partera desde el año 2004. En ese año llegué a Esquel para trabajar, hacia fines de julio. Desde ahí que ejerzo mi profesión Hasta el 2008 estuve en el hospital de Esquel, y por razones de formación, ya que en ese entonces era muy joven, me fui como voluntaria a una escuela de parteras en México. Era por tres meses y me quedé tres años, trabajando en una ONG: cumplía muchas funciones, de madre, partera, docente, muchas cosas más. Hacia fines de 2010 me volví para Argentina.

"Ser partera es cumplir múltiples funciones"

Acompañamos en el nacimiento y a contenemos a la familia, en el sentido de estar ahí y apoyar a todos y todas. La mamá tiene un entorno de desconocimiento del proceso que le genera ansiedad y preocupación, y una como partera le da ayuda y contención.

Nací para ser partera. Amo mi profesión, de otra manera sería muy dificil llevarla a cabo....

"Es un trabajo de mucha entrega y compromiso"

Inicios

En el año 1999 fui a hacer el ingreso a medicina en La Plata. No me fue bien, y al año siguiente estaban las listas de las carreras y cuando pregunto qué era Licenciatura en obstetricia y me dicen que era ser partera, enseguida dije: anótenme.

Cuando comencé las prácticas dije: Esto es para mi. Y acá estoy.

"Estuve con parteras que me abrieron la cabeza, al ver su experiencia. Así empecé mi recorrido"

En México ya iba formada como partera, tenía un recorrido y fui como maestra. Hasta en eso cambió mi enfoque, tuve que capacitar alumnas que se iban a convertir en parteras.

"Fue un aprendizaje para volcar todos mis conocimientos"

La universidad no te forma en todas las áreas, pero te da un pantallazo para la formación. En la carrera no existe la preparación en el parto, que uno vuelca a las embarazadas de lo que ya conoce.

Hago talleres de trabajo corporal. Desde ahí pude entrar en la preparación al parto, desde un lugar muy profundo.

"Cuando la mamá va a parir, le pone el cuerpo además del alma"

Hemos ido perdiendo el contacto con el cuerpo.

¿Qué sentimientos sentís después de un nacimiento?

Agradecimiento, a la vida y al universo. Poder ser parte y testigo de un nacimiento, para mi es la gloria. Se contagia la oxitocina, que es la hormona que se produce en el trabajo de parto. Se contagia cuando uno ve a una persona eufórica de felicidad.

"Esa mamá dio todo, para dar comienzo a una nueva vida"

Me emociono en los nacimientos. También por el contexto, hay momentos que lloro.

Trabajo en pandemia

Fue un doble trabajo. Primero con uno mismo, si uno está desestabilizado es dificil ir a hacer el trabajo con otros. En principio ubiqué la energía en que estaremos bien, desde ese lugar llevar tranquilidad ya que las mamás y papás estaban horrorizados, asustados.

El trabajo que se hizo en el hospital fue arduo, todavía trabajamos de manera lamentable porque estamos amontonados, las áreas están "patas para arriba". En la internación teníamos 14 camas, que actualmente solo podemos usar 6. Maternidad se adaptó a la situación, y los nacimientos no dejaron de suceder.

"Nos arreglamos con lo que hay, y hacemos lo que podemos"

El nacimiento sigue siendo el mismo proceso de siempre, nos cuidamos a nosotros mismos y a los pacientes.

En 2020 se cumplieron 100 años de la profesión a nivel mundial

A nivel legal, Argentina está en una batalla. Hace tres años están esperando que se sancione la ley hacia el ejercicio profesional. La ley es muy antigua y no está especificada la función, y no tienen autonomía.

"El trabajo que hacemos es muy grande, no necesitamos el acompañamiento del médico y sin esta autonomía no podemos avanzar"

"Estudiamos años, somos profesionales y tenemos experiencia. A nivel provincial se está tratando de ver si se puede salir la ley; creo que todo el país debe tener una ley que ampare el ejercicio profesional", concluyó Débora, muy orgullosa de su trabajo y luchando para obtener mejores condiciones y una ley más justa.