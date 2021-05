"Cuando pedí el plebiscito, el doctor Edgardo Gómez y Ricardo Gerosa me tiraron abajo lo que dije. Pedí que sea vinculante, y en ese momento podía ser porque no había carta orgánica", expresó ayer Yoya Crescenci luego de la manifestación del No a la Mina en la Municipalidad de Esquel.

Ante esta situación, el Dr. Ricardo Gerosa Lewis decidió aclarar la situación y aclaró su postura en contra de la megaminería y recordó que él presentó el proyecto del plebiscito.

Los recortes de diario de la época que registran la actividad del Dr. Ricardo Gerosa Lewis: