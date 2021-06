El Centro de Día es un espacio destinado a ofrecer contención para jóvenes y adultos (desde los 17 hasta los 55 años) con discapacidad moderada y severa, imposibilitados de acceder a la escolaridad, capacitación y/o ubicación laboral protegida. Se brindan también desde aquí, apoyo familiar con acciones tendientes a fortalecer los vínculos con el grupo familiar del concurrente.

Hace un tiempo los trabajadores vienen reclamando algunas cuestiones y problemáticas que hay. En el día de hoy, Ruth Moraga, una de las trabajadoras del Centro, manifestó que no hay una respuesta a la demanda que realizaron el 3 de junio, a través de una nota a las distintas autoridades.

"Al ser negativa, tomamos la decisión de hacer una retención de servicio"

También remarcó que "nuestro objetivo es seguir manteniendo el trabajo y a la demanda que pedimos para aumentar el sueldo y tener contratos dignos. Las cláusulas deben responder a las demandas que nosotros exigimos".

El paro es por tiempo indeterminado." Hemos recibido sólo mensajes, exigimos la visita a la institución a las autoridades correspondientes, para que conozcan y nos escuchen como trabajadores", sostuvo Moraga y aclaró que es retención de servicio en el horario de trabajo.

"La idea es cumplir nuestro horario y estar abiertos al diálogo y la posibilidad de reunirnos para concretar un acuerdo lo antes posible"

En cuanto a la fecha de cobro, confirmó que les pagan en tiempo y forma. "Somos personal contratado y nuestro sueldo es el mínimo, pedimos un aumento y reconocimiento de los títulos por estudios. Nos regimos por un marco básico y por una ordenanza, y se exige que el personal tiene que tener cierta profesión, y no se lo reconoce", explicó.

También comentó que "hay compañeros que no cumplen con ciertos papeles y son llevados a otras instituciones". Por último, advirtió que "hace años venimos con una serie de reclamos, y nos tuvimos que adaptar a trabajar en pandemia, no tenemos los materiales y no somos reconocidos".

Comunicado de prensa completo:

Somos orientadores y auxiliares contratados del Centro de Día para Jóvenes y Adultos con Discapacidad. Cumplimos una función troncal en la institución, somos quienes trabajamos directamente con los concurrentes que asisten diariamente a la institución, mediante presentación de propuestas semestrales de talleres.

Decidimos a partir del día 10 de Junio del corriente año, tomar una medida de fuerza, ante la falta de respuesta al pedido de condiciones laborales dignas y reuniones con las autoridades correspondientes mediante nota presentada el Miércoles 03 de Junio del corriente. Nuestro objetivo es mejorar nuestras condiciones laborales, tanto de permanencia como monetariamente, para quienes trabajamos actualmente como para los profesionales que vendrán en el futuro.

Consideramos que nuestra institución merece recibir trabajadores a los que se les ofrezca una estabilidad laboral acorde a la demanda del centro de día, teniendo en cuenta que una de las condiciones para permanecer en nuestro puesto de trabajo es cursar una carrera afín o tener título acorde al abordaje en discapacidad, lo cual figura en la Ordenanza N°80/18 y en el Marco Básico de Prestaciones.

Cabe aclarar que estamos dispuestos a abrir espacios de diálogo como el primer día, con las autoridades correspondientes, buscando primordialmente una solución a este conflicto que hoy nos convoca, dentro de una Pandemia Mundial, la cual sigue siendo movilizante para todos, en la que debimos adaptarnos para seguir garantizando el servicio a los concurrentes, donde se trabajó de manera virtual, mediante visitas domiciliarias, adaptaciones en las actividades presenciales, etc., durante todo el año 2020 hasta hoy.

Queremos remarcar nuestra intención de continuar ofreciendo un servicio de calidad a nuestros concurrentes como trabajadores y como institución; para esto pretendemos:

No modificar nuestras horas laborales actuales, que comprenden cuatro horas diarias. Sin embargo, en caso de que se nos demande cumplir seis horas diarias, proponemos desempeñarnos 4 horas presenciales en la institución y dos acumulativas para actividades fuera del horario laboral como planificaciones, eventos, salidas, etc. Y en caso de acordar un contrato de este tipo, exigimos el reconocimiento monetario acorde a nuestra titularización y nivel de estudio.

Solicitar un aumento del 70% para todo el personal contratado de la institución.

Que se efectúe una adenda para el personal que asiste a los concurrentes en los recorridos dentro del transporte por burbuja, para no romper el protocolo Institucional vigente, con un monto acorde a esta función.

Agradecemos a quienes nos apoyan, especialmente a las familias de los concurrentes y a ellos mismos, quienes son los principales afectados en esta situación y, a su vez, en este marco nos preguntamos como trabajadores:

¿Qué lugar ocupa la discapacidad para el Municipio de Esquel?.

Sólo resta esperar una respuesta por parte de las autoridades.