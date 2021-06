Santiago Igon habló sobre denuncia que realizó una mujer policía, a raíz de una infracción.

"¿Violencia de género?, no es para polemizar, está en el marco de alguna cuestión política de un sector, quienes me conocen saben que puedo tener defectos pero no voy a polemizar con una trabajadora, los respeto y más en el marco del Covid", comenzó explicando el diputado por Chubut.

Luego, comentó que la denuncia "tiene que ver con una infracción de tránsito, por venir en la línea amarilla. Frené, presenté la documentación y dije que no podía llevársela adelante mío", sostuvo. Posteriormente, explicó que le pidió la identificación y notificación al superior.

"No pasó nada más, de ahí a que haya violencia de género... Fui impulsor de muchísimas cuestiones respecto a equidad, paridad, género. Fundamos la primer biblioteca con perspectiva de género e hicimos las capacitaciones necesarias"

Además recalcó que "es un poco fuerte y se viene dando una repetición, no tiene que ver con una cuestión personal sino que política: Hay cuestiones que están intentando de alguna manera operar. Una cosa es una infracción de tránsito, otra es violencia de género", aseveró.

El hecho ocurrió en el control de tránsito que tiene la policía de rio negro, saliendo de El Bolsón. El funcionario iba con su familia en su vehículo y tuvo lugar el sábado en horas del mediodía.

Los agentes de Seguridad Vial, dependiente de la Policía de Río Negro, explicaron que todo ocurrió cuando se lo trató de identificar cuando circulaba ,en horas del mediodía del sábado, por un control policial ubicado en el acceso norte de El Bolsón.