(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). ¿Qué están esperando, que a Eduardo le agarre un patatú? Es un simple acto de justicia y solo hay que llevarlo a cabo.

Lo hemos dicho una y mil veces, el Polideportivo de Trevelin se tiene que llamar “Eduardo Bjerring”. ¿Lo entienden o les hago un dibujito?

Eduardo, quien hoy tiene 76 años de vida, fue el quijote que a fines del 2000 y a principio del 2001 se puso a pelear contra “los molinos de viento” y a pesar de que muchos lo trataron de loco, su lema fue “ladran Sancho, es señal que cabalgamos”.

Un poco loco estaba, esto hay que decirlo, yo lo he visto jugar con los “Rasti” (o mis ladrillos, no me acuerdo bien) mostrando un polideportivo que al final no se construyó porque fue más grande de lo pensado, terminó siendo más ambicioso de lo soñado.

UN POCO DE HISTORIA

Ninguna de las localidades grandes de la provincia tenía hasta ese momento un monumento tan faraónico como el pensado y ejecutado.

El Polideportivo de Trevelin se inauguró con el lanzamiento de los Juegos Provinciales Evita del 2008. Fue también en el mes de mayo de aquel 2008 que la nevada de esos días no permitieron que bajara a Esquel el avión que traía a la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien había comprometido su asistencia para la inauguración del mismo.

El complejo se mantiene hoy con la misma estructura que hace más de una década. Un gimnasio polideportivo, ideal para la práctica de Handball o de Fútbol de Salón, deporte emblemático en la región.

Cuenta con un amplio escenario y tribunas hacia uno de los costados y la palestra que se incorporó tiempo después.

En el medio del complejo, en la planta baja, funcionan las oficinas tanto del secretario de deportes, como toda la parte administrativa, y en un costado un pequeño SUM, ideal para distintas actividades como yoga, zumba y artes marciales.

En el primer piso, se encuentra lo mejor. Un albergue para 50 personas y dos amplios comedores

Y también un natatorio. Merecido para un pueblo tan lindo como Trevelin.

Tras el paso de Eduardo Bjerring a la Secretaría de Deportes llegó el momento del profesor Daniel Poza, quien estuvo muy conectado con el profesor Alejandro Ruiz Díaz, por aquel entonces Director General de Educación Física del Ministerio de Educación.

Con él, pusieron en funcionamiento el programa “Acuátika”, un proyecto ideado para que todos los chicos tanto de Trevelin, como de los parajes, tuvieran al menos un estímulo semanal dentro de la pileta.

Para el mismo Poza, muy compenetrado en el tema de la capacitación, se destacan dos momentos importantes dentro del funcionamiento del polideportivo. Uno de ellos es la implementación del proyecto Acuátika ya mencionado y otro el Primer Simposio Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte, organizada por la Agencia Chubut Deportes, con un lleno total de asistentes y con ponencias de primerísimo nivel como el profesor Osvaldo Hernández -entrenador del seleccionado nacional de fútbol con jugadores que sufrieron parálisis cerebral-, el profesor Enrique Nardone -ideólogo de Los Murciélagos-, quien contó su experiencia sobre este proyecto que fue revolucionario en el mundo.

Luego, con los cambios políticos, le tocó el turno al profesor Carlos Sainz (hoy al frente de la Secretaría de Deportes), quien puso su impronta en el armado de grandes equipos de Handball, tal es así que aún sigue trabajando en estos menesteres.



Más tarde, con Omar Aleuy en la Intendencia de Trevelin, el sillón del secretario de Deportes quedó para Marcelo Recalde, un referente dentro del fútbol de Fontana de Trevelin y sobre todo del fútbol de salón.

Este último le adjuntó más talleres deportivos, tuvo la posibilidad de tener un anexo en el barrio Malvinas, con un espacio para la práctica de boxeo y otras actividades físicas. En su gestión, se llevó a cabo, la primera Gala del Deporte. Finalmente llegó el momento de Carlos Sainz quien junto a Ramiro Urdapilleta, Diego Galmez, Gustavo Roa Nora Cárdenas, Charly Moreno, Mariano Laudadío y otros asistentes, llevan adelante la Secretaría de Deportes de hoy día.

Ayer se cumplieron 13 años de la inauguración de un complejo que hizo historia en Trevelin y que permitió que muchos deportistas de la región y del país pudieran disfrutar de sus instalaciones.

Ahora el Concejo Deliberante tiene que hacer su parte, entiendo que están con temas más importantes como ser solucionar la toma de los terrenos cerca de las cinco esquinas, darle laburo a la gente, promocionar el turismo de Trevelin y solucionar los anegamientos que aparecen en distintos lugares de la región.

Entiendo todo eso, pero pónganse de acuerdo en algo y analicen lo siguiente:

¿Si no fuera por Eduardo, quien lo soñó y quien lo gestionó junto con el Intendente Carlos Mantegna, Trevelin tendría este complejo deportivo? Seguramente que no, hagan un simple acto de justicia, antes de que sea demasiado tarde.