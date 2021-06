El miércoles durante la noche se generó un incendio en Esquel. La casa quedó completamente destruida por el fuego.

Minutos después de las 22 horas, se generó el alerta en la zona alta del Barrio Ceferino, en el Pasaje Santa Fe. Acudieron cuatro dotaciones de bomberos de manera inmediata.

Hace minutos nada más, pudimos acercarnos a la vivienda de Celestina, quien comentó sobre la situación y manifestó que necesita ayuda para volver a rearmar su vivienda.

"Estaba mi hijo con mi nieto, gracias a Dios no pasó a mayores. Primero agradezco que no les pasó nada, pero perdimos todo lo que teníamos, y a mi me costó mucho tenerlas", comentó angustiada Celestina, quién todavía se está intentando recuperar por lo sucedido.

"Hace poco habíamos terminado una pieza. Si la gente nos puede ayudar, como ven, no hay gente de la municipalidad trabajando. Como digo siempre, siempre me ayudaron cuando fui, no tengo nada para decir, pero hoy necesito ayuda, todas las cosas que están acá las pagué, me han ayudado pero esta casa la pagué y hasta el día de hoy debo un convenio que estaba pagando para terminar mi casa", sostuvo la vecina , y pide la ayuda para poder volver a tener lo que tenía, lo cual lo hizo con mucho esfuerzo.

"Hoy me quedé sin nada"

El incendio se produjo por un accidente. "Está haciendo mucho frio, mi hijo estaba cocinando, y en un minuto por un accidente, no quedó nada. El mismo se produjo por un calorama", comentó.

¿Cómo pueden hacer los vecinos que quieren colaborar?

Pueden llevar lo que sea. En los Bomberos reciben donaciones para su casa. " Agradezco a la gente que tiene el corazón abierto para ayudar, pronto vamos a volver a salir adelante y tendremos la casa como la teníamos", indicó Celestina. Ella vive junto a su hijo y su nieto.

¿Qué es lo que más necesitan?

"Como podrán ver, necesitamos todo. No quedó nada, se quemó todo lo que tenía"

Contacto para colaborar

Número telefónico de Celestina: 2945 58-9674

También las donaciones pueden acercarla a los bomberos voluntarios. Toda ayuda sirve, sea construcción, alimentos, ropa.