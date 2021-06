Familiares de "Kuty" Méndez: "No será fácil ver al asesino de mi hijo"

El juicio por la muerte de "Kuty" Méndez está previsto para el 22 de junio. El proceso se llevará a cabo durante cuatro días y el imputado es Pablo Navarro.

El hermano de Kuty, Ariel Méndez, indicó que "estamos tratando de repararnos un poco psicológicamente para poder enfrentar el juicio".

No será fácil para la familia, ya que deben enfrentar el juicio con la presencia de la persona que arrebató a Kuty. "Lo vamos a llevar de la mejor manera, para que no se interrumpa ni se entorpezca el juicio", recalcó Ariel.

Será del martes al viernes. La familia espera justicia, como vino pidiendo hasta el día de hoy.

"Queremos que se le de una condena a esta persona por el homicidio que cometió", subrayó Mendez y manifestó "que los jueces tengan en conocimiento que esta persona arruinó muchas vidas, a todos. Como familia, como hermano, como madre, nos cambió totalmente nuestra manera de vivir, de pensar y de hacer las cosas".

Sobre la justicia, esperan que actúe de la mejor manera y que "aplique "mano dura" si lo tiene que hacer. Vemos día a día en Esquel que los jueces toman las cosas muy suavemente, a la hora de imponer una pena", aseguró.

A pesar de eso, la familia se prepara y son conscientes que será una semana muy dura.

En relación a cómo se prepara Ariel, indicó que si o si tiene que estar con "los pies sobre la tierra, se te cruzan muchas emociones por la cabeza, debemos estar tranquilos y esperar que se podrá hacer justicia". La fe está en los jueces, ya que tomarán la decisión correcta. "De no ser así, nos seguiremos movilizando", reiteró.

Pruebas

Hay testigos, declaraciones, cámaras de seguridad y de los locales aledaños, además de las cámaras de monitoreo. Los resultados de las pericias llegaron, y favoreció a la investigación: Dio positivo el ADN.

Por otro lado Silvia, la madre de Kuty, comentó que "como mamá, cada día que amanece trato de ponerle todas las ganas. Será una semana muy dura, pido a Dios cada día que me ayude y sostenga. No es fácil llegar al tribunal y ver a la persona que asesinó a mi hijo".

Silvia espera que el juez le de la mayor sentencia al imputado.

"Como mamá no soy la misma. Dañó mi cuerpo, y me dañó psicológicamente. Trato de estar en pie, para seguir por lo que me queda, hasta que no vea que se haga justicia no me dará tranquilidad"