Con la idea de llevar proyectos y poder ejecutarlos lo antes posible, el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Esquel Hernán Maciel viajará este sábado a Buenos Aires donde se reunirá entre otros con Daniel Díaz, quien es Subsecretario de Desarrollo Integral del Deporte de la Nación, dependiente de la Secretaria que conduce Inés Arrondo.

De esta manera, empieza a tomar forma uno de los puntos clave de la esta nueva era de la Secretaría de Deportes de Esquel que tiene que ver con las gestiones para el mejoramiento de infraestructuras deportivas y llegar con más respuestas a los clubes y a los barrios.

Maciel estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el lapso de cinco días donde además estará en contacto con otros referentes deportivos.

Por otra parte, Maciel informó que su prioridad número 1 será la reapertura urgente del natatorio municipal, cuyos datos se lo hizo saber de manera puntual a los integrantes cordilleranos de la Federación de Natación del Chubut, entre los que se encontraba la profesora Gisella Finochiaro, quien la vicepresidenta de esta Federación provincial.

Además, Maciel ya se reunió con la dirigencia de Belgrano de Esquel, de Independiente Deportivo y en las próximas horas lo hará con el Club Social y Deportivo del Campo, como así también con los integrantes del Deportivo Estación.

En tanto en las próximas horas, se dará a conocer el nuevo Coordinador de la Residencia Deportiva que será puesto en funciones en reemplazo de Laura Palacios.

Lo que sí podemos adelantar, que la persona a la que ofrecieron este cargo, ya aceptó el mismo, siendo a nuestro entender un referente dentro de la actividad física y la gestión deportiva.

“Es un desafío muy grande para mí esta función a la que me convocaron y un orgullo trabajar en el mismo espacio donde estuvo mi gran amigo (y amigo de todos) el querido Vivian Jones.”, destacó el futuro coordinador (del cual respetamos el off y por ello no podemos develar el nombre) a este medio.