El Ministerio de Salud de Chubut dio a conocer las variantes detectadas en la provincia entre las que se destacan la Alpha (ex Británica) y Gamma (ex Manaos), las mismas se desprenden de los análisis enviados al Instituto Malbrán.

Estas fueron denominadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "preocupantes" por ser más contagiosas y agresivas.

Desde el organismo provincial indicaron que desde abril se detectaron "más de cinco cepas diferentes de Covid-19 en Chubut, además de Alpha y Gemma, se identificaron casos de Lambda (ex Andina), Zeta (ex Río de Janeiro)y otras variantes (NO VOC y NO VOI), las cuales no son de «interés» o «preocupación» para la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Los departamentos en los que se encuentran son los siguientes: