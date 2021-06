La Concejal del Frente Vecinal, María Martínez, anunció la prórroga para los vecinos en emergencia.

"Teníamos una ordenanza para que los vecinos que tengas deudas en el servicio de gas, puedan obtener un financiamiento por medio de la Municipalidad", comenzó explicando.

En esa línea, manifestó que el plazo era de 45 días y vence el día 2 de Julio.

"No se dio la difusión adecuada del plan de pago, y no se recabó la información de todos los vecinos que pueden acceder al financiamiento, y al menos son alrededor de 900 familias"

La Municipalidad de Esquel envió un listado a Camuzzi de más de 400 familias. Hasta el día de ayer, completaron la instrumentación para acceder al financiamiento sólo 45 familias.

"Charlamos con el gerente de Camuzzi. Hay que tener en cuenta que el Municipio reconoce es sin intereses por mora. La deuda se corta en Marzo de 2021, pero la gente accede de un financiamiento del importe por el servicio únicamente", indicó.

Por último, confirmó que "aquellos vecinos que tengan un medidor que no esté al nombre de ellos, sí deben acercarse a la Municipalidad. Los 350, 400 que faltan, que cumplieron con el requisito de cobrar menos de dos salarios mínimos, vital y móvil, deben acercarse a rentas del municipio con la constancia de estar inscriptos en la tarifa social, y con eso acceden al financiamiento", cerró.

La palabra de dos vecinas en emergencia

Noelia Rupallán expresó que la ordenanza va a dar tranquilidad a las personas que están esperando a la Asistente Social para que le hagan la encuesta social y acceder al beneficio.

"En el informe que pasó con anterioridad Camuzzi, eran alrededor de 440 familias y hay una diferencia muy grande al decir que son sólo 45"

A su vez comentó que muchas personas no son titulares del medidor, porque alquilan o está a nombre de algún familiar fallecido, entonces necesitan la visita de la Asistente Social para constatar que viven en ese domicilio.

Por otra parte, otra de las vecinas llamada Micaela Díaz, informó que "hay que aclarar que no se le paga el gas a los vecinos que deben, sino que es una financiación que pagará el propio vecino en cuotas."

"Muchos no se enteraron porque no hubo difusión, el plazo anterior vencía el dos, pero muchos vecinos no se enteraron y gracias a esta prórroga podrán presentarse"

En ese marco, recalcó que "hay vecinos que no tienen gas, que no tienen el medidor a su nombre y no pueden acceder al beneficio, por eso pedimos que se haga la visita social. Pedimos que aquellos que no tengan deudas nos acompañen a visibilizar este mismo reclamo con la Cooperativa Eléctrica".

La prórroga es por 30 días más, es decir que se extenderá hasta el 2 de agosto del 2021. Es para todos aquellos vecinos que están por debajo de los dos sueldos mínimos.