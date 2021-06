A partir de la llegada de nuevas dosis de vacunas a la región cordillerana y de haber alcanzado con la inmunización contra el Covid_19 a casi la totalidad de la población comprendida en los grupos considerados prioritarios, los equipos de salud continuarán trabajando gradual y progresivamente en la vacunación de la población incluida en el rango de edad de 18 a 59 años, con y sin factores de riesgo.

Inscripción previa

Tal como se estableció desde el inicio de la campaña impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia “Chubut Vacunate”, es indispensable que todas las personas que deseen vacunarse estén inscriptas previamente en la web institucional del Ministerio de Salud: www.vacunate.chubut.gov.ar, completando el formulario y fijando números telefónicos y/o email para la posterior citación.

Citación programada por orden de edad descendente

De esta manera, la convocatoria será por grupos de edad, comenzando en una primera etapa por los de mayor a menor edad: personas de 59 a 50 años.

Si bien se espera en las próximas semanas un fluido avance en la población alcanzada con la vacuna, es complejo establecer fechas concretas de citación para cada agrupación etaria, debido a la gran cantidad de población alcanzada en esta nueva etapa, a que la inscripción online continúa vigente y a que la citación progresiva se organiza siempre en función de la llegada de lotes de vacunas y del recurso humano disponible.

A tener en cuenta

Las personas citadas deben asistir con tapaboca/nariz al horario y lugar indicado, presentando su DNI. Es importante que: No hayan recibido en los últimos 15 días ninguna otra vacuna, incluida la vacuna antigripal; no hayan sido Caso Confirmado de Covid_ 19 en los últimos 3 meses; que no estén cumpliendo aislamiento por ser Contacto Estrecho de un Caso Confirmado, o por ser un Caso Confirmado. Ante estas situaciones, la citación de la vacunación se reprogramará.

Mayores de 60 años sin turno Es importante aclarar que la modalidad de vacunación por demanda espontánea (sin turno) continúa siendo exclusiva para las personas mayores de 60 años, que a la fecha no han recibido ninguna dosis de la vacuna para la enfermedad de coronavirus.