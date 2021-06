Luego de un acto por licitación de obras para Comodoro Rivadavia, desde el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, el Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a diversos temas en diálogo con la prensa.

Clases presenciales

Entre otras cosas, Arcioni habló del futuro de las clases en Chubut, teniendo el cuenta la prorrogación del DNU: "Vamos a reunirnos con el Comité de Emergencia y el Ministerio de Salud para anunciar algunos cambios. Vamos a estar trabajando con volver a las clases presenciales. Vamos a estar anunciándolo porque hoy ya tenemos el 80% de los docentes inscriptos vacunados. Tenemos que empezar con clases de apoco. Luego de la reunión con salud y gobierno, vamos a anunciar unos cambios".

Situación de Leonardo Aquilanti

El director del Banco Chubut está siendo investigado y, al respecto, Arcioni dijo: "Me preocupan ciertas actitudes por parte de la justicia que después no sigan avanzando. Se denuncian y no avanzan como tantas otras causas. Soy respetuoso desde el primer día y lo dejo en manos de la justicia. Yo ratifico y le creo al señor Aquilanti. El señor Aquilanti siempre ha demostrado una honestidad y sensatez como pocos y yo sé en quién confiar".

Penal fallado en Paso de Indios

El día jueves, Arcioni inauguró un playón deportivo en la localidad y se animó a patear un penal, que lo tiró por arriba del travesaño. El gobernador aclaró, bromeando, que: "El arco era más chico y había mucha presión", aunque advirtió: "¿Vio la atajada que hice? Lo importante es atajar los penales. Me siento más cómodo atajando penales".

El penal de Arcioni en Paso de Indios:

(Video gentileza Diario Jornada)