En el Barrio Badén 1, vecinos se han concentrado hoy a la mañana, en reclamo de la finalización de la red de gas. Hay unas 40 familias afectadas.

Para saber un poco más sobre el tema, hablamos con Ariel Méndez, quien estuvo con Red43 en representación de los vecinos del barrio.

"Estamos hace 20 días esperando empalmes para la finalización de la obra. El extendido de red se realizó, la conexión domiciliaria la terminaron, pero faltan los empalmes para que se vincule la red nueva con lo que ya está", comenzó explicando Ariel. Además manifestó que la obra está "muy atrasada".

En ese marco, expresó que la llegada del invierno juega en contra y recalcó que "la mayoría de los vecinos ya no tienen leña".

"Los vecinos no compraron leña porque íbamos a tener gas. Están en una situación crítica, la obra ya debería haber terminado"

Sobre los diálogos que tuvo con las autoridades, se refirió a la charla que tuvo con el Secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas de la Municipalidad de Esquel, Matías Taccetta, y con el encargado de la obra. "Ninguno me da una respuesta concreta. Ya me dijeron que se pagó la obra y están terminando, pero no sé si hay una cuestión más. No sé porqué no realizan el empalme, veremos si en el transcurso del día tendremos una respuesta, sino nos vamos a movilizar en el municipio de Esquel", advirtió.

"Sabíamos que esto iba a pasar. Las veces que tuvimos reuniones, tratamos de que se pueda terminar antes del invierno. Con el tema de la pandemia, que se entiende la situación, los papeles dentro del municipio tardan demasiado. Cada firma y cada trámite"

A su vez, recordó que "hay secretarías cerradas y personas contagiadas con Covid. Se entiende, pero somos 40 familias que esperan el servicio de gas y no tienen leña. Es un monto que el municipio se va a ahorrar año a año con esta obra", subrayó.

"Una vez finalizado el empalme, cada uno tendrá gas en su domicilio. Son dos empalmes, y una vez que se realice queda el trabajo de los matriculados independientes. Cada uno tendrá que presentar su documentación a cada usuario, y ahí son otros tiempos. No es que se hace el empalme, prendo la hornalla y tengo gas. No, hay que realizar otro trámite más en Camuzzi, como pedir el medidor"

Por último y sobra las expectativas que tienen, indicó que tratará de contactarse con alguno de los responsables para tener una respuesta. "Tenemos una semana de lluvias, y sinceramente tenemos malas expectativas. Pero ojalá se realice el empalme y cada vecino tenga gas", cerró.