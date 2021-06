La convocatoria de Federico Massoni se materializó a través de un pedido formal de los diputados y de la presentación de un pedido de informe.

El documento cuenta con más 15 preguntas para conocer cómo se gestó el operativo que terminó con la vida del ciudadano estadounidense Alejandro Tino John. Entre los interrogantes planteados, los diputados indagaron si hubo consultas previas a personal de Salud por los presuntos problemas mentales que tenía el ciudadano abatido.

Entre las preguntas que respondió Massoni, se encuentran cuál fue el protocolo utilizado para el ingreso a la vivienda, si el operativo contó con un agente negociador, cuántos disparos realizó el señor John antes de ser abatido y si los mismos fueron apuntados hacia el personal policial.

Además, aportó precisiones sobre “cuál es el protocolo a activar para intervenir en casos de personas con padecimiento mental; si se dio intervención al servicio de salud de la Provincia; y si existe constancia del diagnóstico médico de John”.

Por otra parte, los diputados del PJ querían conocer si existieron filmaciones u algún otro medio de prueba del allanamiento; si se encontraba presente un oficial femenino del GEOP durante el operativo; y cómo fue el protocolo accionado para con la mujer del señor John.

Por último, exigieron a Massoni que informe si “existen actas de denuncias de los vecinos sobre el accionar del señor John y si la orden de disparar fue dada por el oficial a cargo del operativo o fue una decisión del agente que produjo el disparo”.

En el comienzo de la conferencia, Massoni aclaró que Díaz Mayer está en la investigación y que "hay fotografías que no pueden mostrar porque están en la causa".

Sobre el hecho, manifestó que "se realizó la inteligencia táctica, teniendo en cuenta que la persona podría presentar un desorden mental agudo, se solicitó la presencia de personal del hospital. También aclaró que había una gran extensión del predio donde se ubicaba.

Es así que siendo las 10:30 arribaron al lugar. En su explicación, indicó que "ingresaron a la casa y notaron que el hombre se encontraba armado. En la planta baja estaba su pareja, y dijo que Martín Alejandro John no se encontraba en su casa. Con respecto a esto, recalcó que lo que hizo fue "alertar que venía la policía y entorpecer el procedimiento porque se ponía al frente del personal, además de dar datos falsos".

"Uno de los escuderos se vio obligado a ir para afuera por los datos que daba la mujer"

En ese marco, explicó que ella "tomó una actitud hostil contra el personal", luego, prosiguieron a despejar el lugar y sacaron nuevamente a la señora.

En relación al contacto que tuvieron con "Tino" John, manifestó que intentaron dar un diálogo, pero que el vecino pegó un tiro y dijo que tenía "cuarenta tiros más". En ese contexto, seguía disparando en la pared a escasos "centímetros" del personal.

El grupo GEOP tiró dos granadas, "sonoras lumínicas".

"Persistió con su actitud hostil, y apuntaba con su arma de fuego para agredir al personal policial"

Cuando arrojan las granadas e intentan avanzan, ahí ocurre el disparo.

"Se escucha una respiración dificultosa"

Tomaron la determinación de subir a la planta alta, el hombre estaba boca abajo y tenía una herida en la parte frontal izquierda. Cabe aclarar que el arma que tenía Tino era reglamentaria.

"Es muy importante la declaración testimonial que realizó una de las personas de confianza del señor John. Se trata de Sales Ricardo Roque"

Ricardo se hizo presente en la comisaría de El Hoyo el mismo día, el 26 de mayo. Cuando expresó su denuncia, indicó que John disparó en su casa en reiteradas oportunidades.

También manifestó que era empleado de él hace cinco años. "Tenía pleno conocimiento de esta persona y dijo que no sabía que tenía medicación. No había constancia de que estaba medicado", sostuvo Massoni.

"Se intentó por todos los medios evitar la irrupción del GEOP"

El juez, por pedido del fiscal, ordenó a que se actúe.

También recalcó que , "viendo la actividad que desplegaba, cuando se ingresa la casa, existían lugares donde tenía la carabina para disparar y binoculares. Además aclaró que es un "avezado" tirador, y tenía armas. No sabíamos qué tipo de armas tenía. Con respecto a lo que es salud, las ordenes se dan en un tiempo determinado, y lo hicimos urgente", sostuvo el ministro.

Entre idas y vueltas de preguntas, una de las que tomó palabra fue la diputada Aguilera y dijo que es "lamentable y tristísimo lo que pasó. Me remota a historia viejas, que quisiera que no vuelvan a repetirse". A raíz de esto, le preguntó a Massoni qué medidas tomó para que esto no vuelva a suceder, en base a la salud mental.

Massoni explicó que hace un comparativo y "que piensa todo lo contrario a lo que piensa ella".

"Teñís el informe policial con algo que no tiene nada que ver"

En ese marco, repitió que "hay responsabilidades y cada una de las áreas, de los civiles, de los intendentes, de los funcionarios públicos, deben hacerse cargo y no polemizar una cuestión como esta.

"Quien lleva adelante la investigación no es la policía, es el fiscal"

Reiteró que "el que ordena un allanamiento no es la policía, es un juez. Siempre conforme a las normas. A partir del año 83 hay normas que respetamos a rajatabla, y debemos respetarlas. No venir a "ensuciar" diciendo que fue un "fusilamiento".

Noticia en desarrollo