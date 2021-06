Siendo las 10 de la mañana en la secretaria de gobierno de la municipalidad de Esquel, con la presencia de la secretaria de gobierno a cargo Pamela Acuña, y en representación del Concejo Deliberante, Diego Austin, se dejó constancia que no ingresó ningún sobre para la licitación del transporte urbano.

Pamela Acuña confirmó que "estábamos esperando que se presente alguna oferta. Vinimos día a día para ver si había llegado algún sobre, pero no se presentó nadie. Al declararse desierto, se debe tomar alguna resolución para restablecer el servicio de forma inmediata. Hay que evaluar cuál es la decisión correcta para que en el breve tiempo, se pueda dar el servicio de transporte urbano que tanto necesita la ciudad", sostuvo.

En relación a los factores que influyeron en la no presentación de ningún sobre, "fue el tiempo por el cual se ofertaba el servicio, que son dos años, además del tema de los subsidios que no estaban fijados. La cuestión económica fue el marco de la no presentación de ofertas", recalcó Acuña.

Alternativas del municipio

Desde la municipalidad están evaluando hacer una resolución.

"Primero teníamos que esperar la apertura de sobres, luego una resolución para prorrogar o hacer un llamado por un par de días más o una contratación directa"

Llamados por parte de los interesados en el transporte

En el marco de estos días, sólo una empresa llamó, pero la parte que cuestionaban era el periodo de tiempo de contratación y la parte de subsidios que se fijó por las condiciones sanitarias de la ciudad.

Por último, la secretaria manifestó que "en un momento habían muchos interesados, pero la parte económica y la situación sanitaria influyó mucho. Además de trabajar con capacidad reducida y el tiempo que les resultaba poco, para las empresas de afuera venir a dar el servicio en la ciudad de Esquel significa una inversión grande", cerró.