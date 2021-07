A poco más de dos meses de las PASO, la vicepresidenta Cristina Kirchner acompañó este jueves al gobernador bonaerense Axel Kicillof en un acto de entrega de computadoras, en Lomas de Zamora.

"Los derechos universales siempre dan resultado​", dijo Cristina Kirchner, en el acto que también compartió con Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.

En su discurso, la vicepresidenta elogió el programa Conectar Igualdad. "Nosotros entregamos 5.400.000 computadoras", remarcó. "Cuanto más universales son los derechos, más se desarrolla una sociedad".

En ese sentido, destacó que la provisión de computadoras permite contar "con más materia gris" a nivel nacional. Y habló del caso de "Elegant" (L-Gante).

"O también permite que descubran sus cualidad artísticas. Leí intervención en un medio extranjero con Elegant (L-Gante), un rapero. Con Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que tiene 176 millones de reproducciones en Youtube", expresó la ex Presidenta.

También se refirió al ejemplo de Trueno, otro rapero. "Aunque yo de los raperos solo conozco a Wos, que una vez me hizo un rap en el Senado. No era vicepresidenta y no imaginábamos volver adonde estaba. Así que tiene un mérito", continuó.

Luego habló de economía y criticó al Gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de tomar "préstamos para la timba financiera".

"Un 1° de julio también anunciamos la inauguración de planta depuradora de líquidos cloacales de Mar del Plata. Con un préstamos del BID", comentó la vicepresidenta.

Y se dirigió a Kicillof: "¿Viste Axel que corre eso de que nosotros no tomábamos préstamos? No, nosotros no tomábamos préstamos para la timba financiera, pero préstamos para la producción y para obras públicas, sí".

Además, dijo que la Argentina estaba "patas para arriba" antes de la pandemia del coronavirus.

"Esta pandemia puso al mundo patas para arriba. Este país tiene un problema doble: la Argentina ya estaba patas para arriba cuando llegó la pandemia. Nos encontró patas para arriba. Endeudados como nunca", aseguró.

Cristina lo contrapuso al recuerdo de Néstor Kirchner: "Él tuvo la genialidad de desendeudarnos, decidíamos nuestras políticas económicas con autonomía".

Volvió a apuntar contra Macri: "Los problemas que teníamos en 2015 se multiplicaron y se agravaron hasta el infinito en los cuatro años posteriores".

"Y surgieron algunos que no teníamos, como la deuda del FMI. Pero no le prestamos a empresas, no aumentamos salarios de docentes universitarios. Ahora le debemos 46 mil millones de dólares al FMI, que va a tratar de condicionarnos", dijo la ex senadora.

Cristina fue la encargada de cerrar el acto en Lomas de Zamora, que se había iniciado con una intervención de Insaurralde.

Fuente: Clarín