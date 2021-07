El Ministerio de Salud de Chubut busca nuevas estrategias para llegar a la población que aún no recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid19. Cabe destacar que hasta la semana pasada, el 50% de la población en Chubut ya recibió una primera dosis.

Fabián Puratich, ministro de Salud, afirmó que se avanzará con la vacunación en los barrios:

"Vamos a empezar a vacunar en los barrios y seguramente , esta semana trataremos de empezar a caminar los barrios"

A su vez remarcó que el objetivo será que no haya únicamente puntos fijos. "En los vacunatorios uno ve mucha clase media y no ve la barriada, y eso preocupa, porque ahí justamente es donde no están las mejores condiciones y la población es mayor", aseguró.

También anticipó que el miércoles y jueves llegarán funcionarios de Nación para avanzar en esta estrategia "seguramente el viernes vamos a poder lanzar algo mas territorial".

Respecto a la ciudad de Trelew, comentó que comenzarán con una campaña de vacunación en los barrios, e incluso si es posible casa por casa para llegar a todos los que no se vacunaron.

Luego anticipó que "a la campaña de vacunación barrial la seguiremos de manera progresiva con otras localidades como Rawson, que está preparando un esquema similar".

Por último, estimó que "hay muchos habitantes que no se vacunaron porque no están de acuerdo y de hecho están en su derecho porque no es una vacuna obligatoria, pero creemos que muchos no se inscriben en las plataformas porque no saben cómo hacerlo o no tienen los elementos tecnológicos y por eso tenemos que ir al terreno. Hay 150 mil chubutenses que no se inscribieron".

Fuente: Télam

