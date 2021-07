Este lunes por la mañana, el intendente Sergio Ongarato estaba presente en la secretaría de Desarrollo Social cuando se acercó el grupo de "Vecinos en Emergencia" para solicitarle explicaciones sobre el avance de las negociaciones y las deudas de los mismos.

En representación de los vecinos, Tomás Pinto indicó: "Lo cierto es que notamos que hay una demora y viene muy trabado el cumplimiento de la ordenanza, el avance por las tarifas de cooperativa. Los vecinos se siguen endeudando y genera una preocupación muy grande. El corte de la ordenanza de gas es a marzo de este año y están llegando boletas de 5000 pesos".

"Nos dicen que la deuda estaría resuelta, pero oficialmente no hay ninguna palabra. Los vecinos en la Coop siguen con un nivel de endeudamiento importantísimo. Venimos a plantearle al intendente como responsable, a ver si podemos tener un encuentro para ajustar y resolver lo que está sucediendo. Se habla de 50 o 60 inscriptos para el gas, pero es falso. Hay más inscriptos, pero hay un nivel de burocracia y dificultad que está dejando a la gente afuera", agregó Pinto.

"Hay vecinos que les dicen que Camuzzi no los incorporó, otros a los que los mandan a hablar a Camuzzi".

Pinto también afirmó que: "Hay una ordenanza que tuvo el consenso de concejales y del ejecutivo a través de Taccetta y de Vázquez. Lo cierto es que no se está cumpliendo nada. Pedimos una prórroga, la logramos, pero la aplicación sigue exactamente igual".

Por otro lado, aseguró que: "No hemos tenido comunicación de cortes, pero hay gente con el servicio cortado que debería estar resuelto. Hablamos de criaturas y gente mayor con el servicio cortado. Como no se agiliza la burocracia que se le aplicó a la ordenanza, lo cierto es que la gente no puede resolver. Siguen sin gas y endeudándose. La conclusión es que a nadie le interesa lo que está pasando".