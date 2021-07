“La canción también manda un mensaje de que no hay que tomar tanto para no arrepentirse de nada”, dijo el artista a medios nacionales, además, explicó que este nuevo lanzamiento es parte de su proceso de buscar producciones completas que no sean más de lo mismo.



En este nuevo tema, el “dembow”, el ritmo del reguetón, empuja a la canción a un pop bailable, y lo acompaña de un fuerte componente melódico y una letra cercana a baladas orquestadas que dominaron por décadas a la música latina. La canción salió acompañada de un video grabado en Los Ángeles que muestra a un Maluma haciendo el ridículo en un club nocturno, en el que la dueña de su corazón, la modelo israelí Eden Fines aparece con su nueva pareja, Scott Disick, conocido por ser el padre de los hijos de Kourtney Kardashian.



Además del lanzamiento del tema, el artista prepara una ambiciosa gira que comenzará en septiembre y espera, con “muchas ganas”, el estreno en mayo de 2022 de su película “Marry Me”, que protagoniza con Jennifer López y Owen Wilson.



Letra de “Sobrio”



Quiero aprovechar

Ya que estoy toma'o

Pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o

Sé que no son hora' de llamar

Pero te vi en línea

Y solo quería confirmar si aún eras mi niña

¡Lo siento!

Es que sabe' que me cuesta decir lo que siento, eh

Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento

En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar ebrio

Ya que sobrio no me da

(No, no, no, no)

Por eso te estoy llamando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando

Lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah

(No me da y no me da, yeah, yeah)

Por eso e' que estoy tomando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando

Lo he intenta'o

Bebé, perdón, sé que no son horas

Pero e' que el trago no colabora (yeah)

Quiero saber si ríes o lloras

Si andas acompañada o andas sola

Yo, por mi parte

No hago otra cosa más que extrañarte

Estoy bebiendo, supuestamente, pa' olvidarte

Yeah, yeah

Pero es obvio

Que me duela, que me tengas odio (what?)

Si a última hora no fui tan mal novio (oh, shit)

Te pienso borracho y lo escondo de sobrio

Yo te quería para matrimonio (honey)

Pero le está' dando a esto un velorio

Cuando tomo, mi orgullo, lo mando al demonio

Ya que sobrio no me da

(No, no, no, no)

Por eso te estoy llamando

(Yeah, yeah)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando

Lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah

(No me da y no me da, yeah, yeah), eh

Por eso e' que estoy tomando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando

Lo he intenta'o

(Quiero aprovechar) yeah, yeah

(Ya que estoy toma'o)

Pretty Boy, baby

(Pa' poder decirte toda' las cosa') Maluma, baby

(Que me he guarda'o) once again

(Sé que no son hora' de llamar) dímelo, Edge, Edge

(Pero te vi en línea) Keityn

I love you, baby

(Y solo quería confirmar si aún eras mi niña) el baby de las babies

Ah, Maluma, baby

Muah