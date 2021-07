Días atrás, Blanca Melín, quien estuvo al mando en la conducción del barrio Chanico Navarro, manifestó su tristeza y angustia por la situación tras el cierre del comedor y sentenció que "hasta acá llegó mi límite".

Sobre los motivos del cierre, aseguró que que "hay mucha intención de que no esté funcionando, quieren sacarme. Voy a pedir unos días para acomodarme en el galpón de mi casa para asistir a las personas, no sé si tanta cantidad como viene acá, pero así no se puede seguir".

También apuntó contra los políticos y espera que las personas tengan memoria a la hora de votar en las elecciones y se acuerden "de lo que les hicieron".

"Tengo gente que viene desde muy lejos porque necesita. No son vagos, trabajan para ganarse su comida"

En ese marco, pidió que los políticos se hagan cargo.

"No dejaré en banda a la gente, porque sé que necesitan, pero en la sede vecinal no puedo seguir porque no nos tomaron en serio, todo el tiempo peleando ya me agoté"

En el día de hoy, concurrimos al comedor y hablamos con una vecina que se encontraba compungida por la situación y explicó que "gracias a Blanca Melín tenemos un plato de comida. Por eso pusimos el cartel: no miren los políticos, miren a la gente con necesidad y chicos", aseveró.

Sin más palabras, explicó que tiene que darle de comer a su hija y si no la lleva al comedor no come un plato de comida.

"Los políticos la gastan afuera y no miran la necesidad de la gente que necesita para comer"

Por último, agradeció a Melín y apuntó a los políticos: "Le doy gracias a Melín por seguir adelante. Los políticos "sólo se llevan el dinero y no miran la gente, la necesidad está afuera no en un banco".