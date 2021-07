El Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, Federico Massoni, anunció que controlará los ingresos y egresos en el Parque Nacional Los Alerces, las 24 horas del día.

En principio adelantó que viajará a la cordillera para acompañar fuertes operativos policiales contra usurpadores "avalados por políticos de turno".

"Hoy no soy candidato. Hoy estoy acá como ministro de Seguridad y la semana que viene estaré en la Comarca Andina porque tenemos serios conflictos con usurpaciones de gente que no es de Chubut. Usurpaciones que son avaladas por algunos políticos de turno. Vamos a hacer un procedimiento muy fuerte en Esquel y la Comarca Andina"

En ese contexto, habló de la preocupación que le generó el hecho ocurrido dentro del Parque Nacional Los Alerces hace pocos días atrás.

"No puede ser que hay un parque nacional declarado patrimonio de la humanidad y que haya delincuentes que han incendiado y destruido un puente sin que se pueda intervenir"

Es por esto que harán controles fuera del parque nacional.

"No es jurisdicción de Chubut, pero montaremos afuera de ese parque los controles necesarios con la Policía provincial porque hay delincuentes que se creen que son dueños de todo y que la ley no los alcanza. Acá en Chubut no le vamos a dejar hacer sus troperías"