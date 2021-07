El Secretario de Cultura Municipal, Damián Duflós, dialogó con Red43 sobre la proyecciones programadas para este fin de semana en el cine de la ciudad, y advirtió que hasta septiembre no habrá nuevas funciones.

En este sentido, Duflós indicó que se incorporó a la cartelera Black Widow, una película de Marvell que "si bien está disponible en la plataforma digital de Disney, no es lo mismo verlo en tu casa que en el cine".

"Por ahora Rápidos y Furiosos 9 es la más fuerte de las proyecciones que tenemos, además continuamos proyectando Cruella", destacó el funcionario municipal.

Al tiempo que advirtió: "Los amantes del cine tienen que aprovechar este fin de semana porque después el auditorio está comprometido para otras actividades. Después volveremos con proyecciones en septiembre".

Por otro lado, Duflós explicó que pudieron ampliar la capacidad del cine, "tenemos 10 butacas más, creemos que es un servicio muy importante para todos los vecinos".

"La entrada es la más barata del país, cuesta $300", afirmó el Secretario de Cultura municipal.

Y explicó: "Por ahora las proyecciones sólo son en 2D porque los anteojos 3D no son descartables, entonces llevan un proceso de desinfección particular que no podemos realizar".

Vale recordar, que las entradas se pueden adquirir de lunes a viernes en Belgrano 330 de 14:00 a 20:00. Y en caso de que haya disponibilidad se venderán dos horas antes de la cada función.