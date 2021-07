A pocas horas del cierre de listas, Chubut Somos Todos confirmó que el ministro de Seguridad, Federico Massoni, será cabeza de lista de precandidatos al Senado. Lo acompañará en la lista la actual diputada nacional dasnevista Rosa Rosario Muñoz.

El exintendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri y la gerenta general IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), Ivana Papaianni, completarán la lista para el Senado en calidad de suplentes.

Por su parte, el ministro de Salud, Fabián Puratich, encabezará la lista de precandidatos a Diputados junto a Vanesa Abril, subsecretaria de Medios de la provincia; Fernando González Raposeiras, director del Registro Civil de Esquel, y la exdiputada provincial Alejandra Johnson Taccari serán los suplentes para Diputados.

Recordamos que ayer a la tarde el juez federal con competencia electoral, Hugo Sastre, había resuelto que no existía la posibilidad de que Chubut Somos Todos lleve en sus listas a personas que no estén afiliadas a dicho partido. Massoni no está afiliado a la fuerza creada por el exgobernador Mario Das Neves por lo cual los referentes del partido y el gobierno provincial trabajaron intensamente para destrabar esa limitación.

La lista llevará el nombre “Primero Chubut”.