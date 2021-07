El viernes por la tarde se conoció que Sergio Ongarato tendrá a Jacqueline Caminoa como acompañante en la fórmula para las PASO legislativas de este año para la prencadidatura al Senado.

Este sábado será la confirmación oficial cuando se presenten las listas, pero es un hecho que la presidenta de la Unión Cívica Radical estará junto con el intendente de Esquel.

En tanto, Gustavo Menna, quien estuvo de recorrida por la provincia junto a Ongarato encabezará la lista para Diputados Nacionales.

No habrá unidad en Juntos por el Cambio, ya que el actual diputado Ignacio Torres también será una de las opciones al votar en la PASO y se postulará para Senador.

Sin bien habrá que esperar el resultado de la elección primaria, el radicalismo no debería tener problemas en vencer al PRO, salvo que un grupo de afiliados mediante otras listas alternativas del mismo partido, terminen haciéndole el juego, dividiendo los votos propios de la lista que encabeza Ongarato y Menna, que aglutina la mayoría de la voluntad Radical.

Los radicales tiene una larga inserción en la Provincia, la que a gobernado por varios periodos y en varias ocasiones, con amplia extensión territorial, afiliados y estructuras, familias radicales de más de 3 generaciones.

Contrariamente a lo que ocurre en Capital Federal el PRO en Chubut, carece de estructura, afiliados, territorio y experiencia de gobierno.

No se debe olvidar que se trata de una elección de medio término, la que no se va a nacionalizar por no elegirse Presidente.