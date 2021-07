La aldea Yala Laubat está sin agua y actualmente los pobladores están siendo abastecidos con camiones cisterna. Es una pequeña localidad que se encuentra en el norte de la provincia, dentro del Departamento de Gastre; según el último censo del año 2010 tenía tan solo 37 habitantes.



Hace largo tiempo denunciaban la escasez de agua. Actualmente se secó la perforación que abastecía a la aldea y como paliativo el gobierno envía camiones cisterna desde Gastre.





Los vecinos del lugar reclaman a Servicios Públicos del gobierno provincial que realice una nueva perforación para captar aguas subterráneas, a una mayor profundidad, que sería aproximadamente de 40 metros.

En el día de hoy, integrantes del No a la Mina estuvieron presentes en la Plaza San Martín para realizar declaraciones de lo que sucede en el lugar. Son quince las familias que están en en Yala Laubat y los vecinos denunciaron que “se secó la única perforación que existe, no hay de dónde sacar agua. Exigimos de manera urgente a servicios públicos una nueva perforación. No abandonen a nuestra comunidad”.

Asimismo señalaron que nadie les da una solución y reclaman: “Basta de conformarse con respuestas para tapar parches”.

Una de las habitantes señaló que a Yala Laubat se lo está castigando "porque no queremos megaminería", pero "seguiremos reclamando por este servicio, que es un derecho básico, como tener agua".

Cabe mencionar que en Yala Laubat hay dos instituciones, la Escuela y el Puesto Sanitario: "Cada vez se nos complica más, hay algunas personas que van a otras localidades para buscar agua en bidones", indicó la vecina.