La Directora del Colegio N°159 comentó que están en la última etapa de una obra en la que realizaron refacciones. Actualmente están instalando el gas, por eso aclaró que "siguen trabajando de manera virtual".

Para estos días, esperan una inspección de Camuzzi, la cual se dará la semana que viene. Una vez que les avisen y arreglen las cuestiones que restan, arrancarían.

"Estamos en el último tramo de la obra", aseguró.

Cabe mencionar que en la escuela realizan una obra desde el mes de marzo, donde se hicieron reparaciones múltiples:

Se reparó la parte eléctrica.

Arreglo en baños.

Colocaron tanques de agua.

Instalación de gas.

Arreglos en la cocina de la escuela.

Por estos arreglos, a medida que avanzó la obra, encontraron espacios para dar la bimodalidad. En este momento sólo están con virtualidad, no hay directamente calefacción en la escuela.

"Una vez que esté la obra terminada, comenzaríamos con la presencialidad"

La Directora remarcó que la gente se adaptó e inclusive se fueron proveyendo de materiales, la virtualidad cada vez fue mejor a medida que pasó el tiempo.

Por último aclaró que "para la gente que no tiene internet, tenemos un sistema de cuadernillos que se van haciendo con la corrección del maestro. No hay un niño que no tenga educación en estos momentos", cerró.

Las expectativas están puestas en que termine la obra y puedan comenzar con la presencialidad.