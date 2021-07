En representación de un grupo de taxistas, Omar Silva comentó una situación atípica en la que les han hecho multas "con poco criterio". Por ejemplo, un chofer que se bajó del vehículo y se puso un gorro por el frío o por tener tierra en las alfombras del auto cuando se bajan los pasajeros y no llegan a limpiarlas.

"Han caído en las paradas y sufrimos varias multas y actas de infracción. Algo que no estábamos acostumbrados y no hacían normalmente. Queremos que llegue nuestra voz a toda la población y a los que deciden. Alguien ha enviado a los inspectores. Dialogamos con la comisión de transporte acerca de esto y otros temas a lo que se les dio solución. Nos dijeron que sí, pero no quedó en ningún papel. Han caído muchachos con varias infracciones en las que hay que aplicar un poco de criterio", comentó Silva.

Sobre ejemplos de multas, indicó: "Un hombre se baja del auto y había caído una helada bastante grande. Cuando llegan a la parada, lavan la alfombra, limpian el piso. El hombre es calvo, se puso un gorro de lana. Cuando cae la inspección tenía el gorro y le hacen la infracción".

Por esta situación, fueron recibidos en la Municipalidad: "Hoy tuvimos una reunión en el municipio para expresar nuestra disconformidad. Si el municipio nos convoca y podemos hablar es mejor poder dialogar. La Secretaria de Gobierno nos dijo que los inspectores tenían instrucción de concientizar y avisar los problemas para solucionarlos. Quedamos en eso, no en aplicar multas. Ella misma me dijo que el fin no es recaudatorio", remarcó Silva.

También se reunió en el tribunal de faltas: "Va a examinar uno por uno, porque no sé la cantidad exacta. Ella misma se sorprendió porque no tenía tantas faltas y es una sorpresa. Lo que pedimos nosotros es que sea una amonestación y que revean esto. Que no apliquen las multas por ahora y avisen para concientizar. El día de mañana, si alguien está avisado está bien. No queremos cometer faltas. Si no tenés el seguro, te van a multar y no nos negamos a eso. Pero tampoco queremos que nos persigan", dijo.

"Hay otras cosas como tierra en las alfombras. Hacés cualquier viaje, te embarran el auto y justo te cae la inspección es lógico que van a tener barro. Hay un punto clave en una infracción que labraron. Nosotros tenemos inspecciones cada 6 meses y un acta en la que figura cucando vencen los seguros. Me comentaron que hicieron una multa por no tener el seguro personal. Nosotros el seguro personal se nos vence cada 6 meses. Este hombre tenía todo aprobado y figuraba en el acta que ellos mismos hicieron. Es contradictorio. No te pueden pedir el recibo del seguro personal, te tienen que pedir el acta en el que figura qué día se vence el seguro. Todo eso lo planteamos el tribunal y planteamos una pronta resolución y a favor porque somos un servicio y contribuyentes de Esquel", concluyó.