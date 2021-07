En tiempos de un crecimiento exponencial de las redes sociales, la extorsión a través de esos canales se multiplicó sensiblemente. En Puerto Madryn la Policía sigue adelante con operativos para dar con personas que extorsionan con fotografías y mensajes a ciudadanos que pretenden acceder a encuentros sexuales a través de las redes.



En las últimas horas detuvieron a Y.A. y a “La Rochi”, una menor de 17 años. La detención se produjo este sábado en Leloir y Gales, cuando fueron a retirar un sobre donde, suponían, había 100 mil pesos. .



“Es una causa de extorsión. Se comunicaron por Whatsapp y pactaron la entrega de dinero. Primero 15 mil, después pedían que le compren una moto y después 100 mil pesos. Y.A. tenía pedido de captura en otra causa”, comentó a El Chubut el funcionario de Fiscalía, Fernando Blanco.



En tanto, sobre el operativo, la Policía explicó que su División de Investigaciones montó un operativo y pactaron un lugar de entrega del dinero, que fue en un tacho de basura de la calle Leloir y Gales, en la zona oeste de Puerto Madryn. Cuando dejó el sobre, a los pocos minutos aparecieron dos personas a recogerlo, y ahí fueron detenidas. La Policía le secuestró los celulares y ahora serán peritados.



Vale recordar que esta semana fue detenida Soledad Elba “La Pochola” González por una modalidad similar de sextorsión en la ciudad portuaria.

“La Pochola” González por una presunta extorsión telefónica. La mujer, de 29 años, se movilizaba a bordo de una motocicleta y pretendía cobrar 100 mil pesos para evitar publicar fotos íntimas del denunciante.



Horas antes, la víctima había realizado la denuncia. Y cuando recibió el llamado, en realidad atendió la policía, que se hizo pasar por él y pactó un encuentro en el acceso al barrio Procrear, sobre calle Hansen y Roca, para entregar la suma de 100 mil pesos.



Cuando la mujer arribó al lugar, fue detenida por la División de Investigaciones de la Policía. Del lugar se secuestró la motocicleta Honda Wave y su celular Motorola, que será peritado.



“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, había afirmado el denunciante.



Desde la Fiscalía advirtieron a la comunidad sobre el modus operandi: los delincuentes suelen enviar una solicitud de amistad a través de Facebook o Instagram. Posteriormente piden fotografías y videos íntimos para luego amenazar con la posterior divulgación de e se material. Para evitar dicha exposición pública solicitan dinero a cambio.