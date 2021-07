El Ministro de Salud Provincial, Fabián Puratich, conversó acerca de la campaña de vacunación en Chubut. Cabe destacar que en la provincia del Chubut ya se vacunó a más del 50% de la población mayor de 18 años.

Puratich comentó que en total en la semana pasada se vacunó más de 120 mil personas, y remarcó que se ha encabezado un grandísimo operativo de vacunación en la provincia "y seguramente a partir de la otra semana se seguirá avanzando".

"Hay que ir a los clubes deportivos, religiosos, a los más jóvenes, para llegar a esas personas y que tomen la decisión de vacunarse, destacó"

Acerca de las medidas restrictivas, Puratich comentó que las medidas se toman "sabiendo que todo llega, por lo que uno busca retrasar algunas situaciones. La variante Delta va a llegar a nuestra provincia, pero se retrasa para completar los esquemas de vacunación".

Para cerrar, el ministro afirmó que actualmente hay mucha gente que no conoce realmente que medidas están vigentes y que no, y admitió que "es un problema que nosotros hemos generado. Hoy las reuniones no están habilitadas, pero uno sabe que se están haciendo", sentenció.