En las últimas horas, una ballena jorobada apareció sin vida en la costa de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut y en las redes se viralizaron varias imágenes de vecinos que se acercaron al lugar para fotografiarse junto al animal. Algunos posaron arriba o dentro de la boca del cetáceo, lo que generó indignación.

El ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre informó que ante el varamiento de un ejemplar juvenil de Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en las costas cercanas a la ciudad de Comodoro Rivadavia, se le solicita a la comunidad en general no acercarse al ejemplar como así tampoco tocar al mismo dado el peligro que representa como foco de infección, enfermedades y peligro biológico para la salud humana.

Pese a esto, los pobladores igual se acercaron a la ballena y procedieron a sacarse fotografías.

Mariano Coscaarella, investigador del Conicet, explicó que el cuerpo encontrado pertenece a una “ballena jorobada” que tenía como rumbo Brasil, y que si bien despertó la curiosidad de la comunidad, podría ser peligroso el contacto con las personas.

El especialista señaló sobre qué sucederá con el que cuerpo que "la marea se lo puede llevar”, o también se puede descomponer allí durante “un proceso largo” durante el verano.

No obstante, ante la curiosidad de la gente no descartó que “el municipio también podría llevarlo a un sitio más alejado”, pero reconoció que “lo más probable es que quede ahí y se descomponga. No tocarlo es importante".