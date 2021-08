La Jueza de Familia, Mariela González de Vicel , indicó que están buscando familias cuidadoras que deseen inscribirse en el Programa Ruca.

Cabe mencionar que el mismo busca promover la Ley Nacional Nº 26061 y provincial Nº 4347, con el objetivo de proporcionar a niños y adolescentes con derechos vulnerados un ambiente familiar que lo contenga y le de afecto, garantizando el desarrollo integral y el cumplimiento activo de sus derechos.

En este caso particular es para el cuidado transitorio de una adolescente de 14 años y su hermano de 9.

En contacto con Red43, indicó que el Programa Ruca es una entidad que depende del poder Ejecutivo Municipal. Es un programa de atención a los derechos de la infancia, y está conformado por trabajadores sociales y psicólogos, quienes acompañan a los niños y adolescentes en este proceso de acogimiento.

"Es una forma en la que los chicos o chicas que no pueden estar en su familia de origen, estén en un grupo familiar y no en una institución", enfatizó.

Asimismo, sostuvo que "Esquel es el lugar de la provincia que más instituciones tiene. Lo que ocurre, es que cuando hay problemas en los grupos familiares, se tiende a institucionalizar a los niños y niñas en mini hogares u hogar de adolescentes".

En ese marco, agregó que "el problema es que cuando el niño o niña está mucho tiempo en una institución, empieza a perder los vínculos y se despersonaliza. A largo plazo genera marcas en la psiquis de las personas que crecen en dichas instituciones".

Sobre la búsqueda de una familia cuidadora para la adolescente y el niño en Esquel, destacó que desde el programa Ruca hay dos modalidades:

Abierta : Acompañamiento social de un grupo de familiar, compartiendo actividades como visitas, charlas, salidas recreativas.

: Acompañamiento social de un grupo de familiar, compartiendo actividades como visitas, charlas, salidas recreativas. Cerrada o Regular: Son recibidos en el hogar de manera transitoria.

En el tiempo de convivencia, desde el Poder Judicial se ocupan de buscar una familia definitiva mediante la adopción o el regreso a su familia de origen. En este caso particular , de los hermanos, hicieron una convocatoria pública "porque realmente son dos personas muy amorosas y agradables. Necesitan una mano solidaria", aportó la Jueza de Familia y aclaró que los dos están institucionalizados y esperan una familia que los acompañe.

Respecto a ser una "Familia Cuidadora", aclaró que no se trata de adopción, si no de una "forma transitoria de dar afecto, cariño, cuidar", y está regulado legalmente. Además indicó que el Estado no puede estar ausente.

"A los niños hay que acompañarlos", concluyó la Jueza.

Hay que mencionar que para participar del Programa Ruca se necesita ser mayor de 25 años, sin importar la composición de la familia. Puede ser un matrimonio, una persona sola o soltera con hijos, sin que en ningún caso estén inscriptos como pretensos adoptantes.

Los interesados para incorporarse pueden acercarse en el Servicio de Protección de Derechos en la calle Fontana al 400 de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, sede donde se lleva a cabo el Programa.