El actual Presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier, dialogó con Red43 y confirmó que en las próximas horas podrían elevar el pedido de licencia del Intendente, Sergio Ongarato, para abocarse a su campaña como precandidato como Senador.

En este sentido, Wengier expresó que estuvieron hablando respecto a términos y el tiempo en que Ongarato pedirá licencia, "posiblemente eleve hoy el pedido de licencia al Concejo por lo que llamaremos al sesión especial para darle tratamiento a la misma".

"La licencia sería hasta noviembre y eso querría decir que superamos las PASO. De lo contrario el 13 o 14 de septiembre retomaría la actividad", aseveró Wengier.

y explicó que Ongarato tiene "sus días de vacaciones y además si excede esos días, tomará la licencia sin goce de haberes".

Respecto al proceder burocrático, Wengier indicó que por el cumplimiento de la ley "me haré cargo del ejecutivo, no es necesario que se me tome juramento".

Y agregó: "Mientras Sergio no esté tengo el acompañamiento de los secretarios, directores y empleados para llevar adelante las tareas. No pienso en cambios, ni en nombres, ni personas, esta gestión es de Ongarato".