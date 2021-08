Desde la ciudad de Rawson, el Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se refirió a los últimos hechos de vandalismo ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces durante el fin de semana pasado.

Al respecto, Massoni indicó que: "Se tienen identificadas a las personas que están haciendo usurpación delictual porque aparte de usurpar tierra que es patrimonio de la humanidad, porque nos rasgamos las vestiduras pidiendo que se considere algo patrimonio de la humanidad por la perfección que tiene ese paisaje y esa naturaleza, pero después no lo cuidamos".

"Están identificados, están usurpando, atentan contra los guardaparques, incendian vehículos, una cruz, destruyen un puente. ¿Y cuál es la actividad que se lleva adelante? Gendarmería tiene la orden de seguir patrullando, pero que no se acerquen a esos muchachos", agregó el Ministro de Seguridad.

Además, habló de los retenes puestos en las salidas del Parque Nacional, controlados por la Policía del Chubut: "Fíjense qué ridículo el punto al que llegamos. Hemos generado retenes pero no para que ingresen, sino retenes de los que salen para que estos energúmenos que vienen de vivir de actividades delictuales no ingresen a lo que es el territorio o donde tiene competencia la provincia. Porque, lógicamente, es libre el ingreso pero no para los delincuentes", concluyó.