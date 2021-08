Internos de los pabellones 7 y 8 de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, entre los que se encuentran cinco de Esquel, comenzaron una huelga de hambre, dado que el juez no se expidió en torno al habeas corpus que presentaron el martes, solicitando la flexibilización del régimen de visitas en virtud de la actual situación sanitaria.

Según indicaron fuentes al medio Crónica , el pasado 3 de agosto ya se había elevado otro habeas corpus desde la Defensa Pública con este pedido y el juez solicitó en aquel momento al jefe de la Unidad Regional de Policía y al Ministerio de Salud que se elevaran los informes correspondientes pero esto no ocurrió, lo que hizo que se hiciera otra vez una petición en donde nuevamente el magistrado manifestó que informaría su resolución una vez que contara con esta documentación, intimando en carácter de urgente a las partes, pero al tratarse de la segunda oportunidad en la que insisten con el planteo es que amenazaron con iniciar una masiva huelga de hambre, comenzando la medida el día de ayer los pabellones 7 y 8.

El documento elevado por la Defensa Pública se fundamenta en el descenso de casos positivos de Covid-19 en la ciudad y la ocupación de camas en nosocomios y teniendo en cuenta el alto porcentaje de internos inoculados y la población en general, lo que hace que se reduzcan los riesgos de contraer la enfermedad, así como se indica que existe una vulneración de los derechos de los internos, por ello es que solicitan que las visitas tengan mayor duración ya que antes de la pandemia eran de tres horas dos veces por semana y actualmente el tiempo es menor a una hora cuarenta y cinco y es cada ocho días.

Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de poder ser visitados por aquellos familiares menores de 18 años y mayores de 60 años con quienes no pueden tener contacto desde el inicio de la cuarentena, y que se autorice las visitas de más familiares, ya que actualmente no se permite ingreso a mayores de 60 y menores pueden ir con un adulto siendo solo dos familiares los que pueden ingresar por visita y no tres como era anteriormente.

Todo ello cumpliendo con los protocolos vigentes que marcan que se debe tomar temperatura a los visitantes, contar con barbijo todo el tiempo y colocación de alcohol en gel, además de cumplir el distanciamiento, sin embargo se plantea que de manera progresiva puedan retomar el tradicional sistema de visitas.