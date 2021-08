Papaiani: "Es inadmisible que en una provincia productora de energía haya chubutenses sin luz"

La precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos Florencia Papaiani manifestó hoy la necesidad de abordar en forma urgente y responsable el problema energético que atraviesa la provincia y dijo que resulta "inadmisible que haya localidades que no puedan tener luz en pleno siglo XXI".

Al cabo de su recorrido por la Comarca andina la precandidata planteó que "hay que poner sobre la mesa de debate la problemática de los productores que cuando hay cortes tienen que salir corriendo a alquilar grupos electrógenos para no perder su trabajo. Sin energía no hay producción y sin producción no hay trabajo, invertir en la generación y la transmisión es invertir en la producción y en desarrollo".

"No puede ser que siendo una de las provincias que más energía produce en el país, haya chubutenses sin luz”, enfatizó Papaiani, quien señaló que “el sector privado espera que el Estado lo acompañe en las inversiones de infraestructura, por eso la importancia de acompañar a los legisladores nacionales que tendrán diálogo directo y permanente con el gobierno nacional".

Según la dirigente peronista, “el tema de la energía en Chubut responde a lo mismo que la falta de clases, la falta de agua, la falta de seguridad, lo que nos falta es un Estado provincial”.

En ese sentido, Papaiani explicó: “Tenemos que integrar energéticamente a la provincia, terminar con los sistemas aislados de generación y tenemos que pensar la provincia qué queremos, y el rol que queremos ocupar en un mundo en el que el cambio climático va a estar cada vez más sobre la mesa y que nosotros ya lo estamos sufriendo en carne propia. Chubut puede ser una gran proveedora de energía sustentable, como es la eólica, tenemos que planificar más en el largo plazo y menos en emparchar situaciones, concluyó Papaiani.