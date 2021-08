Puratich: "La campaña va a ser la gestión"

El Ministro de Salud de la provincia y precandidato a Diputado Nacional, Fabián Puratich, estuvo presente en los estudios de Red43 para hablar de la situación sanitaria en Chubut, el plan de vacunación y cómo llevará adelante la campaña para las elecciones.

De acuerdo al recibimiento de los vecinos, Puratich comentó: "Con el plan de vacunación están conformes porque se aplicaron 440 mil dosis de vacunas en la provincia. Cuadruplicamos la cantidad de vacunas del año pasado con la campaña antigripal. Con eso están contentos. Hay otras cosas que enojan, la pandemia trajo problemas a todos y hay una angustia que se mezcla con la desesperanza. La vacuna empezó a cambiar la realidad y tenemos que trabajar par que llegue a todas las personas. Eso nos va a cambiar el humor porque hay mucho para trabajar y necesitamos que estemos bien como sociedad para poder avanzar".

"Me hubiese gustado un poco más de vacunas, pero el esfuerzo que se ha hecho es muy grande. Han hecho un trabajo increíble, también con los voluntarios que son ciudadanos comunes y jubilados que han vuelto para colaborar con esto. Dia a día lo hacen. Hoy se aplicaron 4700 vacunas y se están completando esquemas. Calculábamos 11 mil personas por semana y hubo semanas que se vacunaron 35 mil. superamos las expectativas por el esfuerzo de todos los trabajadores de salud que se han puesto sobre la espalda este gran trabajo", agregó el Ministro de Salud sobre el plan de vacunación contra el Coronavirus.

Además, sobre la campaña, Puratich confirmó que no se alejará del Ministerio: "La decisión es seguir conduciendo el Ministerio de Salud, a pesar de que hay un gran equipo en el que puedo apoyarme, no me perece oportuno porque todavía estamos en pandemia. Un cambio de conducción no sería favorable para los equipos de trabajo ni para la salud de la provincia. Mi responsabilidad como Ministro no la voy a perder. Será sumar otra cosa que no interfiera con mi trabajo. Se ha reconocido el trabajo en lo sanitario y hay que sostenerlo. Esto es algo extra".

De cara a las elecciones y el trabajo realizado, el precandidato a diputado indicó: "Las elecciones intermedias se vota más a las personas que a los partidos políticos. Los que estamos en gestión tenemos una leve ventaja para demostrar día a día lo que hacemos. Tenemos cosas para mostrar, lo que ha pasado durante la pandemia con aciertos y errores, pero ninguna persona ha quedado sin atención. El gran trabajo ha hecho que un grupo de personas crean que uno pueda representarlos bien. Me llena de orgullo que alguien me haya pensado y tener un cierto reconocimiento. Mi compromiso con la provincia siempre estuvo presente. Algunos problemas se pudieron solucionar, pero lo importante es no bajar los brazos".

Por otra parte, sobre su imagen, Puratich consideró que: "Van a votar a un igual, que eso es importante. Yo soy un trabajador de la salud, toda mi vida trabajé de lo mismo. Conozco lo que es tener necesidades y también sé la importancia que tiene tener otros perfiles dentro del congreso. Los que trabajamos en salud tenemos una visión humanística. En el último tiempo las decisiones se han pensado en beneficio de uno o para hacerle mal a otro y se perdió el eje humanista. La persona es el centro y las políticas tienen que tener solución a los problemas. Esa visión todos las tenemos, los que trabajamos en salud y enfrentamos la pandemia que nos dio el trabajo en equipo. Creo que el Ministerio de Salud, lo que se ha logrado, tiene que ser ejemplo para la político. Estamos de distintos colores políticos y siempre apuntamos hacia el mismo lado y seguimos. En salud lo hemos logrado y estaría bueno que lo podamos transmitir a las otras áreas de gobierno".

Sobre la campaña en general, respondió: "La campaña va a ser la gestión. La confrontación no sirve. Me parece que la diferencia que tenemos con Federico (Massoni) es que somos de Chubut, que la lista se armó en Chubut y vamos a representar a Chubut. Nadie nos dijo quién tenía que ser el candidato y eso nos da otra impronta. Hemos demostrado que trabajamos muy fuerte por la provincia y siempre fue para solucionar problemas. Es algo válido y va a depender del acompañamiento de las personas. La sociedad está enojada por la pandemia, los sueldos, los problemas de la provincia, un año y medio que fue terrible. Lo que está claro es que algunos trabajamos mucho y dimos todo para llevar soluciones. Eso va a tener valor para tener el voto".

Además, Puratich se refirió a su afinidad ideológica con el Gobierno Nacional y dejó en claro que: "Las coincidencias no van a ser una limitación para pelear por lo que hay que pelear. Uno cuando llega, lo que tiene que militar es para el beneficio del lugar de a donde llega. No sirve militar por una ciudad cuando se trabaja para una provincia entera. Eso va a ser fundamental. Hay que decir que no cuando algo perjudique a la provincia. Si el opositor dice algo para beneficiar a la provincia lo vamos a acompañar. Vamos a estar para cuidar y defender a Chubut. La propuesta que sean favorables las vamos a apoyar, pese al color político".

Sobre el cierre, el Ministro de Salud habló de la minería en la provincia: "Creo que hay que pensar qué queremos en la provincia y qué matriz productiva. Todas las actividades extractivistas generan los recursos que tiene la provincia. El cuidado del medioambiente es fundamental, no puede ser dejado de lado y debe ser correctamente llevado a adelante. Es un trabajo que tienen que hacer los diputados provinciales. Si nos toca representar desde Nación, conseguir las herramientas. Si se hace, que se haga de la mejor forma posible. Si no se hace, conseguir herramientas para generar actividades que reditúen a la provincia y poder sostenerla. Tenemos que diversificar la matriz productiva".