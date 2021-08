“Nothing Compares 2 U” es una canción escrita por el cantante estadounidense Prince que, en 1989, Sinéad O'Connor regrabó con nuevos arreglos instrumentales y la incluyó en su segundo álbum I Do Not Want What I Haven't Got.

La versión que proponemos este domingo la interpreta, precisamente, Sinéad O'Connor cantautora irlandesa -nacida en Dublín el 8 de diciembre de 1966- famosa por su extraordinaria voz y sus composiciones. Es ganadora de un Grammy que no recibió en la ceremonia de entrega del premio, en protesta contra la Guerra del Golfo.

En su interpretación de “Nothing Compares 2 U”. O'Connor expresa la devastación que le significó la pérdida de su madre. Fue lanzada al mercado como segundo sencillo y logró un éxito mundial, alcanzando la cima de las listas de popularidad. En diciembre de 1990, la revista Billboard la declaró la “canción #1 en el mundo” en la primera edición de los Billboard Music Awards.



El video de “Nothing Compares 2 U”

El video muestra el rostro de Sinéad O'Connor en primer plano reflejando la ira y la melancolía de la letra mientras la interpreta. Las tomas restantes son de ella caminando por el parque Parc de Saint-Cloud en París. Hacia el final dos lagrimas brotan de los ojos de la cantante. Según la artista, eran reales. Ella declaró que no intentó llorar, pero entonces pensó “que debía dejar que pasara”; explicó que fueron ocasionadas por el recuerdo de su madre, fallecida en un accidente automovilístico en 1985.

En el medio y final del video musical, se puede apreciar una toma del rostro de la cantante que luego fue la portada de I Do Not Want What I Haven't Got.

El video ganó tres estatuillas en la edición de 1990 de los MTV Video Music Awards en las categorías de mejor del año (representando la primera victoria para una artista mujer), mejor femenino y mejor post-moderno. También fue candidato en mejor revelación, elección del público, y elección internacional del público.



Letra en español de “Nothing Compares 2 U” (Nada se compara a ti)

Han pasado siete horas y quince días

Desde que te llevaste tu amor

Yo salgo todas las noches y duermo todo el día

Desde que te llevaste tu amor

Desde que te fuiste puedo hacer lo que quiera

Puedo ver a quien elijo

Puedo comer mi cena en un restaurante de lujo

Pero nada, dije nada puede llevarse esta melancolia

Porque nada se compara

Nada se compara a ti

Ha estado tan solo aquí sin ti

Como un pájaro sin una canción

Nada puede detener a estas solitarias lagrimas caer

Dime, nene, ¿dónde me equivoqué?

Podría poner mis brazos alrededor de cada chico que veo

Pero sólo me recuerdan a ti

Fui al médico y adivina qué me dijo?

Supongo lo que me dijo?

Él dijo: Chica, es mejor que trates de divertirte

No importa lo que hagas

Pero él es un tonto

Porque nada se compara

Nada se compara a ti

Todas las flores que plantaste, mamá

En el patio trasero

Todas murieron cuando te fuiste

Se que vivir contigo, nene, a veces era difícil

Pero estoy dispuesta a darle otra oportunidad

Nada se compara

Nada se compara a ti