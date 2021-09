Un grupo de vecinos de la Comunidad Sierra de Tecka, reclamaron en Esquel y solicitaron al Director de Asuntos Indígenas, Rubén Saihueque, que asista a la próxima reunión y se informe sobre el estatuto vigente para la renovación de autoridades.

En este sentido, uno de los integrantes de la comunidad, Marciano López, indicó que actualmente no tienen "acceso a la ayuda de la Comisión, hay muchos problemas internos que no se resuelven porque no nos dan reunión".

Y agregó: "Queremos que hayan elecciones para cambiar las autoridades, pero no tenemos conocimiento de estatuto porque no nos dan información de nada".

López explicó que son nueve familias que necesitan que "se haga una reunión y se trate la personería jurídica y se de a coocer qué estatuto esta vigente porque hay dos personerías jurídicas".

"Queremos que Jésica López nos explique qué personería está vigente, porque en las reuniones no podemos hablar. Hay agresiones verbales y físicas", sostuvo el vecino.

Por su parte, un segundo vecino, Néstor Carinao aseguró que piden la colaboración de Rubén Saihueque "porque es el representante de Comunidades Aborígenes, esperamos que asista a la próxima reunión que será el 6 de septiembre".

"Pedimos ayuda, compartimos proyectos, se solicitaron máquinas, pero todo es negado. No podemos opinar nada en las reuniones y se nos está discriminando", sostuvo el vecino de Sierra de Tecka.

"Necesitamos usar las herramientas de la comunidad, tenemos muchas cosas que no estamos pudiendo utilizar. Si ellos van a a seguir a cargo de la comisión, pedimos que hagan bien las cosas. Y sino, nosotros podemos estar al frente", indicó Carinao.

Entre otras circunstancias los vecinos indican que hay problema por el "desabastecimiento de agua para los animales", además actualmente sólo se recibe leña, siendo que "antes recibíamos pasto y alimentos balanceado, pero nadie nos dice qué pasó", concluyó Cariano.